Ya hay fecha y hora para el Cultural-Levante de Copa Rey

Ya se conoce el día y la hora del partido entre la Cultural y el Levante de Copa del Rey. Los valencianos visitarán el Reino de León en la ronda de dieciseisavos y lo harán en horas bajas en la Liga -ahora mismos son colistas de Primera División- y frente a un equipo leonés en buena dinámica.

El cruce, a partido único, se disputará el 17 de diciembre a las 19.00 horas en el estadio culturalista. Faltan por confirmarse los precios de las entradas. Ya contra el Andorra, en la anterior eliminatoria, la afluencia fue escasa -poco más de 3.000 aficionados- debido, en parte, a los precios de las entradas, con ningún guiño a los socios.