El VARDiario de León: "Esto no tiene nada que que ver con el circo de antes»

La Cultural demuestra, después de disputadas 17 jornadas de Liga de Segunda División, que «es uno de los rivales más peligrosos de LaLiga Hypermotion». Así lo debatieron en la tertulia 'El VARDiario de León' los sabios en fútbol Óscar Díez, Juan Simón y José Antonio Pérez, con la moderación de Ángel Fraguas. Ensalzaron la actual marcha del equipo a todos los niveles y precisaron que la era Ziganda no tiene nada que ver «con el circo que había antes», propiciado por embajadores culturalistas que todavía campan a sus anchas.

El equipo dirigido por José Ángel Ziganda sumó en Ipurua ante el Eibar (1-2) su quinto triunfo como visitante —el primero lo había logrado con Raúl Llona como entrenador hasta su destitución—, con lo que se iguala en victorias en terreno ajeno a los dos equipos que encabezan la clasificación, el líder Racing de Santander y su perseguidor RC Deportivo.

La Cultural ha logrado a falta de dos jornadas como visitante para finalizar la primera vuelta —Las Palmas y Andorra— superar el número de triunfos a domicilio en sus quince campañas en las que ha militado en Segunda División. En 'El VARDiario de León' se destacaron estos buenos datos y se criticó la decisión de cobrar 15 euros a los socios en el duelo copero ante el Andorra.