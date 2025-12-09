Cuatro altas en el período invernal

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina valora realizar hasta cuatro incorporaciones en el mercado de invierno, lo que obligaría a dar entre 3 y 4 salidas de futbolistas del actual plantel. Las cosas no han dado los resultados esperados en la 1ª vuelta y tras realizar un cambio en el banquillo, ahora se trabaja en reforzar la plantilla para realizar una 2ª vuelta mejor que la 1ª y poder llegar a la pelea por disputar la fase de ascenso a 2ª División.

PELEARÁ POR EL DINERO

El club berciano peleará por los casi 4 millones de euros que le corresponderían de derechos audiovisuales, después de que el Tribunal Supremo le diese la razón al Real Madrid en su litigio con la LFP y que afectaba de forma positiva a los conjuntos que jugaban en 2ª División en la Liga 2015-2016. De ellos, 6 están en otras categorías y uno ya ha desaparecido. La Deportiva piensa en establecer una estrategia común con el resto de entidades. No obstante, habrá que valorar si es mejor meterse en un litigio judicial que podría durar varios años o negociar con la LFP.

Araceli juega de portera por su admiración a Andrés Prieto

Es vallisoletana, pero su familia paterna es berciana, y es hincha de la Deportiva. Araceli Carrasco juega de portera en el Unión Arroyo pucelano. Eligió esa demarcación a causa de su admiración a Andrés Prieto. La última primavera estuvo viendo la eliminatoria ante el FC Andorra y antes de ayer fue a animar a la SDP a Salamanca. Y hubo premio. Prieto le regaló sus guantes firmados.