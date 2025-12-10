Boris Moltenis, jugador de la Ponferradina: «Necesitamos puntos, es importante ganar ya»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Boris Moltenis se ha hecho con un puesto prácticamente fijo en el centro de la defensa de la Deportiva. Tanto con Fernando Estévez como con Mahdi Nafti lo juega prácticamente todo. Ayer habló en sala de prensa de El Toralín ya en un castellano mucho más que aceptable. Reconocía Moltenis que el equipo blanquiazul no está donde todos esperaban y/o querían: «No estamos donde queremos, ni jugadores ni afición, pero tenemos que trabajar más para aprender. Necesitamos puntos ya. Es importante volver a ganar».

El futbolista galo reconoció un error en la acción del empate de Unionistas del lunes tras estar realizando un buen partido y lamentó que el equipo dejase escapar una ventaja de dos goles: «Quería cortar el balón, pero fue un error. Creo que no fue buena decisión, pero así es el fútbol. La primera parte en Salamanca fue buena, pero después perdimos el control del partido y eso no es normal. Tenemos que aprender para los próximos encuentros».

Tras el cambio de entrenador, había que conocer si los jugadores notan cambios entre lo pasado y lo actual. «Han cambiado muchas cosas. Queremos jugar más y marcar goles. Creo que ahora tenemos más ocasiones. Necesitamos tiempo para aprender, pero no lo tenemos y necesitamos ganar ya. Espero que en los próximos partidos marquemos muchos goles y consigamos dejar la portería a cero», afirmó el central, que añadió: «El del sábado será un choque difícil, como todos, pero necesitamos ganar».

Por último, Moltenis interpeló a la grada: «Es un momento difícil para todos. Entendemos que los aficionados no estén contentos, pero necesitamos estar juntos».

El catarro afectó ayer a Fede San Emeterio. Andoni, ausente en el último partido por gripe, ya entrenó ayer. El técnico deportivista espera contar también con Cortés, que abandonó el choque de Salamanca con un golpe. Por su parte, en el Arenteiro la principal duda la encarna Jordan. El futbolista del cuadro de O Carballiño se lesionó en el último choque y como mínimo es duda para visitar El Toralín.