El Real Madrid mejora su imagen pero cae en manos del City

El Real Madrid recuperó la actitud (1-2), pero le faltó fútbol y colmillo para domesticar a un Manchester City que remontó el tanto inicial de Rodrygo con dianas de O'Reilly y de Haaland y logró una victoria de prestigio en el Bernabéu que agudiza la crisis blanca. El conjunto de Pep Guardiola encontró antes los goles que el juego, pero se adueñó del escenario una vez por delante en el marcador y se dedicó a manejar los nervios del cuadro local, que tras ensuciar una notable primera parte con un par de errores de Courtois y de Rüdiger, volvió a las andadas en la segunda mitad, fue incapaz golpear de nuevo a un City bien pertrechado y sufrió un tropiezo que no debe tener demasiada trascendencia en la Champions, con el Mónaco y el Benfica como rivales a priori asequibles para cerrar su presencia dentro del 'Top 8', pero que acerca un poco más al abismo a Xabi Alonso.

Robó Carreras en el sector izquierdo, se lanzó en estampida el Real Madrid y Bellingham conectó con Rodrygo, que cruzó de primeras con la diestra para poner fin a una sequía de nueve meses y seis días sin ver puerta. Treinta y tres partidos después, el paulista rompía una mala racha histórica con su quinto gol ante el City, el equipo al que le hizo un doblete supersónico que fue clave en el tránsito hacia la Decimocuarta y al que volvió a fustigar rumbo a la Decimoquinta.

El Bernabéu jaleó la diana liberadora de Rodrygo como si valiese un título, pero la alegría le duró poquísimo al Real Madrid, que encajó el empate de forma inopinada. Erró Courtois el blocaje de un remate de Gvardiol a la salida de un córner y O'Reilly fusiló a placer. Comprobar la condición terrenal de su portero fue un golpe muy duro para los blancos, que acabaron por estropear lo que hasta entonces había sido una primera parte para la esperanza. Falló esta vez Rüdiger, que perdió la posición con Haaland y terminó derribando al noruego para impedir que cabeceara. Revisó el VAR y no titubeó desde los once metros el dios vikingo para anotarse su primera muesca en el Bernabéu. Y pudo ser peor aún de no mediar una doble intervención redentora de Courtois, que sacó un remate de Haaland y otro a renglón seguido de Cherki para mantener con vida a una escuadra de moral quebradiza.

Mantuvieron el guion tanto Xabi Alonso como Guardiola tras el paso por vestuarios, de donde regresó un City de espíritu controlador y un Real Madrid que desplegaba piernas, pero al que le faltaba puntería. Desperdició una ocasión pintiparada Bellingham, que mandó a las nubes un remate franco tras ser habilitado por Rodrygo; marró también poco después el '11', el mejor de largo de su equipo, y falló igualmente Vinicius, que añadió una mala entrega a una larga colección de errores que provocaron el runrún del Bernabéu.