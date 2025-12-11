Recta final para optar a los permisos de pesca en Castilla y León

El año 2025 afronta sus últimos días. Pero antes finalizará el plazo para la presentación de solicitudes de permisos de pesca en Castilla y León. nada menos que el próximo 15 de diciembre será la última fecha para que los pescadores puedan realizar este primer y necesario procedimiento de cara a la temporada 2026.

Bien es cierto que por delante quedan algo más de tres meses. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado para los aficionados a la caña y el sedal, que en la Comunidad hay muchos. Y en especial para los leoneses que un año más liderarán los registros.

El plazo para presentar las solicitudes empezaba el pasado 1 de diciembre y se espera que, si se mantiene la tónica de los últimos años, la cifra supera a la de 2025. Ese año ya fue mejor que 2024 y este que el 2023.

El siguiente escenario dentro de esta cuenta atrás será el sorteo el 8 de enero a las 12.00 horas en el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en Valladolid. Un procedimiento que determinará el orden de elección. En muchos casos una ventaja dada la afición a la pesca existente en la Comunidad y ciertos escenarios que copan las preferencias.

Cuatro días más tarde se publicará el resultado de solicitantes y franjas de llamadas para ser el 19 de enero cuando los solicitantes por orden de sorteo puedan proceder a elegir coto y franja horaria. Los permisos que no sean asignados podrán ser elegibles a partir del 9 de marzo, justo un par de semanas antes de que la temporada levante el telón. Eso sí, como en años precedentes teniendo en cuenta dos fechas según la localización de la provincia. Unas lo harán un fin de semana y las otras una después.

La normativa para la presentación solicitudes no varía respecto al ejercicio precedente como que el número máximo de personas que podrán formar parte de una misma solicitud será de diez, que un mismo solicitante solo podrá figurar en una solicitud (de estar incluido en más de una supondrá su exclusión de la segunda y siguientes), o que el solicitante que encabece la solicitud será, a efectos administrativos, el representante del resto de los interesados.

Todo para que la temporada 2026 de pesca en Castilla y León vuelva a desarrollarse de la mejor manera. Todo apunta a ello aunque el primer paso, imprescindible, tiene fecha de caducidad el próximo lunes 15 de diciembre cuando finaliza el plazo para presentar solicitudes de permisos de pesca.