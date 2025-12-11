El Bembibre HC jugará la Copa de la Reina

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC se reencontró con la victoria tras su visita al Manlleu, tras vencer por 1-3, evidenciando un buen momento y un compromiso de las jugadoras para olvidar los dos últimos traspiés. La 11ª jornada de la OK Liga Iberdrola deparó un partido complicado pero jugado con seriedad y tranquilidad por las bercianas.

Con estos tres puntos el Bembibre HC se va directamente a la Copa de la Reina. De salida, el Manlleu intentó marcar las pautas del encuentro, dominando tímidamente y manteniendo una ligera presión sobre la salida del Bembibre.

El gol local llegó en una acción individual de Nuria Garciolo, que batió a Fer Tapia por su izquierda. Esto no minó a las Águilas, que siguieron trabajando hasta que lograron imponer su juego, poniendo en peligro la portería local con una bola al larguero incluida. Tras un robo Carla Castro batió a Abril Alonso en el segundo palo, poniendo la igualada en el electrónico (1-1). Pasó a mandar en la pista el conjunto del Don Carlos Figueroa, robando de contínuo y lanzando ataques con mucho peligro.

En una contra tras otro robo, Carla Castro ponía el 1-2, evidenciando la superioridad en esos minutos de un equipo berciano oliendo el triunfo y viendo por donde podía llevarse el partido. Así se llegó al descanso con una primera parte muy completa del Bembibre y el doblete de una Carla Castro inspirada.

Tras el paso por vestuarios, el Manlleu salió con energías renovadas para paliar la desventaja, poniendo en algunos momentos en aprietos a Fer Tapia, que como de costumbre, hizo su trabajo perfectamente. La energía local se fue apaciguando a medida que las Águilas iban retomando el control del partido, acomodadas y muy solventes en defensa.

La tarjeta azul sobre Valentina Ofredi otorgó una superioridad al Bembibre que aprovechó Txell Gimeno para batir a Abril Alonso, justo cuando las locales recuperaban su cuarta jugadora. El 1-3 pareció una losa y posteriormente, cometieron un penalti sobre Bea Várzeas que ella misma lanzó y paró la portera local. El Manlleu se fue a la desesperada y producto de ello marcó un gol desde el medio del campo pero fue anulado por su altura elevada.

Finalizando el tiempo del partido, se vieron más acciones que pusieron en peligro la portería del Bierzo, atajadas por Fer Tapia o la defensa, que hoy lograron minimizar el ataque local. Con esta victoria el Bembibre HC se clasifica ya para la Copa de la Reina por vez primera en su tercer año en la mejor liga del mundo.