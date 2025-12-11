La Cultural Leonesa sueña con entrar en play off

Duelo de banquillos en el partido Cultural-SD Huesca. O lo que es lo mismo Ziganda-Bolo. Dos exdelanteros que coincidieron en el Athletic Club de Bilbao con gol en sus botas. La Cultural podría dormir en puestos de play off de ascenso si es capaz de vencer a un Huesca que necesita escapar de la zona peligrosa, este viernes en el Reino de León, a partir de las 20.30 horas.

En caso de victoria, el equipo de José Ángel Ziganda se situaría en la sexta posición por encima del Burgos CF y por detrás del Castellón, a la espera de los resultados del fin de semana.

La Cultural tiene las bajas por lesión de Rodri Suárez y Rubén Sobrino, junto a la de Eneko Satrústegui que, pese a haber iniciado el trabajo con toda la plantilla esta semana, todavía requerirá de un tiempo para adquirir el ritmo competitivo.

Ziganda recupera al lateral derecho Iván Calero que se perdió el choque en Ipurúa ante el Eibar (1-2) por un proceso gripal, y podría recuperar su puesto como titular en detrimento de Víctor García como una de las escasas novedades que se presentan para afrontar el choque. Por su parte, la SD Huesca quiere recuperar cuanto antes los puntos perdidos la pasada semana en El Alcoraz, cuando el Real Valladolid le endosó una severa derrota (1-4).

El conjunto oscense viaja a León con el doble objetivo de no encajar goles, mejorando la defensa, para que no vuelva a ocurrir como en la anterior jornada, y por otra parte también debe mejorar notablemente la faceta ofensiva, ya que le cuesta mucho hacer goles, sobre todo a domicilio.

Aunque la enfermería del conjunto oscense que estaba casi despejada, con la única baja del delantero centro Diego Aznar, que ya no jugará en toda la temporada por su grave lesión de rodilla, hay que añadir al delantero centro Ntamack, que se perderá los próximos partidos por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en el último partido. Óscar Sielva, que no se entrenó por molestias físicas, y Hugo Pérez son duda. En este encuentro podría haber algún cambio en el sistema de juego por parte del equipo azulgrana, para fortalecer más la defensa ante un rival que está en el mejor momento de la temporada. Por contra, en la pasada jornada el Huesca vio truncada su racha en casa al perder de forma muy clara.