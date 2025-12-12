La SD Ponferradina juega con la necesidad

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta hoy un partido más importante de lo que parece. Tras 5 jornadas seguidas sin vencer y un cambio de entrenador, necesita vencer en su última cita del año en El Toralín ante un equipo que ahora mismo es penúltimo y está a 4 puntos del conjunto blanquiazul. Además, los dos próximos partidos serán a domicilio, el primero de ellos, en el campo del líder. El encuentro se puede seguir a partir de las 16.15 horas en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Nafti recupera a Andújar y a Andoni López, que no estuvieron en Salamanca. Ambos podrían ser titulares. Y Diego Moreno y Ger Nóvoa se jugarían el lateral derecho. El centro del campo y la delantera podría ser similar al de Salamanca.

El Arenteiro está viviendo un año complicado. En la jornada 11 era destituido Jesús Arribas y tras una jornada como técnico puente del ex deportivista Luis Alfonso Vilachá, Jorge Cuesta se ha hecho cargo del banquillo. Sólo ha metido 9 goles, siendo el menos realizador del grupo, de los cuales 6 han sido obra de Víctor Mingo. Eso sí, el madrileño anotó 5 goles en las 6 primeras jornadas y el otro fue el que hizo la semana pasada para ganar al CF Talavera de la Reina, cortar una racha de 11 encuentros sin vencer (5 derrotas seguidas) y salir del farolillo rojo.

El lateral izquierdo Diego Moreno con dos dianas y Martín Ochoa con una son los otros únicos autores de tantos en lo que va de Liga. A domicilio sólo ganó al Cacereño en Almendralejo. Jordan Sánchez ha sido duda durante la semana.