De que "los fallos pasan factura" de Ziganda a que "la efectividad manda" de Bolo

José Ángel Ziganda manifestó al final del partido: «Desarrollamos un gran trabajo en el terreno de juego, con varias ocasiones que generamos y también un control del juego por nuestra parte, pero en esta categorá los fallos se pagan muy caros, como se ha comprobado al final del partido».

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Huesca, señaló por su parte: «En varias fases del partido, el rival nos obligó a defendernos, porque nos encontramos frente a una Cultural muy buena y también con mucha presencia en ataque. La Cultural me dio muy buena sensación".