Dani Martínez y Riqui Puig, protagonistas en el Reino de León

El palco del estadio Reino de León contó con la presencia de protagonistas como el humorista, imitador y presentador español, nacido en Astorga, Dani Martínez, y el futbolista Riqui Puig, centrocampista del LA Galaxy. Los dos se saludaron y conversaron durante el encuentro entre la Cultural y la SD Huesca, comentando algunas de las jugadas más vistosas y en otras ocasiones polémicas del encuentro.

Riqui Puig, campeón de la MLS en 2024, ha vivido de primera mano el crecimiento del deporte en este país y se repone de su grave lesión.