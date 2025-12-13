Sigue el partido SD Ponferradina-CD Arenteiro, minuto a minuto

Previa y novedades

15:48 13/12/2025

16:06 13/12/2025

La Deportiva afronta hoy un partido más importante de lo que parece. Tras 5 jornadas seguidas sin vencer y un cambio de entrenador, necesita vencer en su última cita del año en El Toralín ante un equipo que ahora mismo es penúltimo y está a 4 puntos del conjunto blanquiazul. Además, los dos próximos partidos serán a domicilio, el primero de ellos, en el campo del líder. El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

El director técnico deportivista recupera a Andújar, pero finalmente a Andoni López no. De todos modos, el central es suplente. Diego Moreno y Vasco ocupan los laterales. En definitiva, juega el mismo equipo que en Salamanca. Hasta 5 futbolistas, tres de ellos defensas, están apercibidos de suspensión: Son Andújar, Ger Nóvoa, Andoni López, Xemi y Undabarrena. La gran novedad fue la entrada en la convocatoria de Borja Valle.

El Arenteiro está viviendo una complicada temporada. En la jornada 11 era destituido Jesús Arribas y tras una jornada como técnico puente del ex deportivista Luis Alfonso Vilachá, Jorge Cuesta se ha hecho cargo del banquillo. Sólo ha metido 9 goles, siendo el menos realizador del grupo, de los cuales 6 han sido obra de Víctor Mingo. Eso sí, el madrileño anotó 5 goles en las 6 primeras jornadas y el otro fue el que hizo la semana pasada para ganar al CF Talavera de la Reina, cortar una racha de 11 encuentros sin vencer (5 derrotas seguidas) y salir del farolillo rojo. El lateral izquierdo Diego Moreno con dos dianas y Martín Ochoa con una son los otros únicos autores de tantos en lo que va de Liga. A domicilio sólo ganó al Cacereño en Almendralejo. Jordan Sánchez no se ha recuperado de los problemas físicos y no está en la citación. Tampoco el ex deportivista Aguza, pero sí otro ex blanquiazul como Dani Romera, que arranca desde el banquillo.

Dirige el encuentro el emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño), que debuta esta temporada en la categoría y que nunca ha pitado un partido de la Deportiva.

A lo largo de la historia la Deportiva ha jugado cuatro veces con el equipo carballiñés en Ponferrada, totalizando tres victorias y la derrota 1-2 de la pasada temporada.