Juan Medina y Patri Muñoz se apuntan la V San Silvestre Montañera

Vega de Gordón vivió una tarde marcada por el deporte, la diversión y el buen humor con la celebración de la quinta edición de la San Silvestre Montañera, que reunió a un total de 132 participantes en la localidad.

La prueba, que inicia el trayecto de las más de una treintena de carreras navideñas a lo largo y ancho de la provincia, ya consolidada como una cita destacada del calendario deportivo y social de la zona, destacó un año más por el ambiente festivo, con la mayoría de los corredores ataviados con originales y divertidos disfraces, aportando color y alegría al recorrido.

Participantes en la carrera ataviados con disfraces.SENEN CHALLENGE

En la categoría masculina, la victoria fue para Juan Medina, que cruzó la meta en primera posición, seguido de Iván Román, segundo clasificado, y Álvaro Castro, que completó el podio en el tercero de sus peldaños.

Por su parte, en la categoría femenina, el triunfo fue para Patri Muñoz Acero, acompañada en el podio por Alicia Vázquez, en segunda posición, y Alejandra González como tercera. Las tres partían como las principales candidatas a ocupar un lugar en el cuadro de honor y lo cumplieron desde la salida hasta la meta.

Ganadores femenino y masculino.SENEN CHALLENGE

La jornada concluyó con un animado concurso de disfraces, en el que se premiaron las propuestas más creativas, y una merendola popular que puso el broche final a una tarde de convivencia, deporte y celebración para participantes y acompañantes de esta carrera que un año más, y van cinco entregas, abre las puertas del atletismo a todas las personas. La San Silvestre Montañera volvió a demostrar, una vez más, su capacidad para reunir a vecinos y visitantes en torno al deporte y el espíritu festivo que caracteriza estas fechas. Y con protagonistas de todas las edades aunando deporte y fiesta.

La próxima semana la provincia sumará un buen número de escenarios más con las carreras de Navidad y San Silvestre.