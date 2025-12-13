El Júpiter Leonés sale airoso de su pulso con el Palencia Cristo Atlético (2-1)

Publicado por Joaquín Coto León Creado: Actualizado:

El Júpiter Leonés firmó un triunfo necesario... y también de calidad. Lo hizo superando a uno de los 'gallos' del grupo octavo de Tercera Federación como es el Palencia Cristo Atlético (2-1).

Y todo en un partido en el que los locales empezaban fuerte con un gol apenas se había cumplido el minuto tres de juego materializado por Pablo Fernández.

Eso sí, el Palencia Cristo Atlético reaccionaba pronto y a los 13 minutos lograba empatar con el gol de Citores. A partir de ahí dominio y opciones alternar hasta que a los 65 minutos Alejandro Morante hacía el definitivo 2-1.

JÚPITER LEONÉS 2

Javier Palomares; Carlos Luengo, Carmona, Jairo Domínguez, De la Riva, Arturo Suárez (Morante, min 58), Álvaro (Juan García, min 86), Del Cerro (Sánchez, min 58), Alejandro (Da Silva, min 73), Vasconcelos y Mario.

PALENCIA CRISTOn ATLÉTICO 1

Alejandro Fernández; Aparicio, Pablo Fernández (Santiago, min 78), Munguía, Felipe Peredo, Sánchez, César Gutiérrez (Blanco, min 60), Revuelta, Iker Holgado (De la Viuda, min 71), Citores (Prieto, min 60) y Anderson (Javier Hernández, min 71).

Goles: 1-0, min 3: Pablo Fernández; 1-1, min 13: Citores; 2-1, min 65: Alejandro Morante. Árbitro: Alejandro Fernández. Amarilla a los locales Mario Aznar, Juan García y Vasconcelos y a los visitantes Peredo, Alejandro Fernández y Cano.