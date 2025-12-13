Un Reino sin goles para la Cultural Leonesa

A la Cultural se le atragantan los goles en el Reino de León. Los leoneses están firmando un escenario paradójico a lo que se podía esperar. Si como visitantes son uno de los mejores equipos de la Liga en su estadio, el Reino que debería ser su fortaleza, los puntos se le están escapando en mayor cantidad de la deseada.

Bien es cierto que a veces el resultado no se corresponde con los méritos como en esta jornada donde caían frente a un Huesca tremendamente eficaz en sus ocasiones, pero también que a los triunfos hay que darles fuego con goles. Y la Cultural, como local, apenas ha logrado cinco de los 20 que ha anotado en lo que va de campeonato liguero. Y tres de ellos en el mismo partido que le sirvió precisamente para lograr la primera victoria ante su afición por 3-2 con el Mirandés. Málaga, también vital para sumar los tres puntos y Castellón, en este caso insuficiente para puntuar, fueron los otros dos equipos a los que los leoneses hicieron diana.

Pocos goles para un equipo que a pesar de todo y con su sobresaliente trayecto como visitante transita en la parte intermedia de la tabla incluso más cerca de la zona de play off de ascenso que de la de descenso. Pero toca empezar a ser más contundente en el Reino de León, un campo del que a día de hoy han ‘volado’ nada menos que 19 puntos quedándose en su zurrón apenas ocho (dos triunfos y otros tantos empates). Como visitante la cifra se va a los 15. Un dato bastante positivo que incluso sería mejor si se reforzara en terreno de juego propio.

Con el intervalo de la Copa del Rey donde la Cultural recibirá entre semana al Levante, a día de hoy el colista de la Primera División, la última entrega del año para los leoneses en la Liga será frente a la UD Las Palmas. Y para empezar el 2026 en el reino la Real Sociedad B que precisamente goleaba este sábado al Deportivo en Riazor.

Pueden ser números y estadísticas, pero entre líneas dejan apuntes claros para una Cultural que con la llegada de Cuco Ziganda ha mejorado de manera clara escapando además de la zona de descenso, aunque a veces no encuentra el camino adecuado hacia el gol. Más si juega como local. Una situación que deberá superar para que en la segunda vuelta del campeonato liguero la afición no solo pueda disfrutar de triunfos en el Reino de León, también pueda ver al equipo en puestos más solventes. Sumar fuera en una Liga tan exigente es un dato a tener en cuenta que juega a su favor. Pero no hay que olvidarse de hacer buenos esos resultados apuntándose también los tres puntos en casa.