Los mejores pescadores de León ya tienen sus trofeos

Santa Marina del Rey se vistió de gala este viernes, 12 de diciembre, para acoger la entrega de trofeos anual de la Delegación Provincial de Pesca y Casting de León. El Restaurante 'Salones Victoria' fue el escenario donde se rindió homenaje a los pescadores deportivos más destacados de la provincia en los campeonatos de salmónidos de la temporada 2025.

Los mejores clasificados en la categoría de Mosca fueron Álvaro Rodríguez Blanco, que se alzó con el primer puesto, seguido de Diego Rancho Francisco y de Rubén González Fernández. En la categoría de Lance, Juan Carlos Diez Quiñones obtuvo el mejor resultado, Julio Ramón Hernández, el segundo puesto y Marcelino de la Calle el tercero.

Asimismo, este año Luis Nieto Carbajal, seguido por Álvaro Rodríguez Blanco y Ángel Fernández Prieto se hicieron con la victoria del Provincial Máster Mosca y Bartolomé Oliveira se coronó campeón indiscutible de la categoría Máster Lance.

El evento se cerró con la entrega de trofeos del Campeonato Provincial de Clubes de Pesca, donde el club “Pescadores a Mosca” consiguió el primer lugar y los clubes “Río Órbigo” y “Pescadores del Bierzo”, la segunda y tercera posición, respectivamente.

Los trofeos fueron repartidos por el secretario de la Delegación de Pesca y Casting de León, José Miguel Matilla, por su delegado, Miguel Francisco Nevares y por el alcalde de Santa Marina del Rey y diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, Francisco Javier Álvarez.

El Restaurante “Salones Victoria” acogió esta gala que contó con la asistencia de múltiples pescadores deportivos, llegados desde diferentes puntos de la provincia, para despedir la temporada de pesca 2025 y para empezar a preparar la del 2026.

El regidor del municipio anfitrión, Francisco Javier Álvarez, quiso manifestar su agradecimiento a la Delegación "por la celebración de la gala de entrega de premios y por todos los campeonatos que organiza en Santa Marina del Rey”.

Álvarez también aprovechó la ocasión para reconocer la labor de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León y de su presidente, Carlos Campelo, que cada año promueven importantes campeonatos en el entorno del municipio ribereño. Esta organización de eventos contribuye a ensalzar la relevancia que tanto el río Órbigo, como toda la zona que baña, tienen para el desarrollo de este tipo de eventos deportivos.