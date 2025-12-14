El Logrobasket frena al Ciudad de Ponferrada SDP (80-64)

Publicado por A. Ortuño Logroño Creado: Actualizado:

LOGROBASKET 80

Arévalo (12), Infante (7), Patrick Santos (12), Sall (11) y Montero (1). También jugaron: Obajo (5), Serrato (11), Niang (14), Bird-Jelinek (3) y Plitzuweit (4).

CIUDAD DE PONFERRADA 64

Jamie Bergens (14), Pau Treviño (10), Rasmus Blak (3), Álex López (-) y Riley Hayes (3). También jugaron: David Òrrit (9), Efambe (4), Sergio Romero (-), Rubén Salas (9), Josep Cera (9) y Sima (3).

Marcadores parciales: 26-21, 42-28 (descanso), 66-54 y 80-64 (final). Árbitros: Daniel Cervantes Fernández y Juan Antonio Expósito Ruf. Eliminaron por personales a los jugadores visitantes Efambe y Hayes. Regular actuación aunque sin influir en el resultado. Incidencias: Polideportivo Lobete. encuentro de Liga correspondiente a la Segunda Federación de baloncesto dentro del grupo Oeste.

El Ciudad de Ponferrada SDP perdió su excelente racha de cuatro victorias consecutivas en el grupo Oeste de la Segunda FEB tras perder en la pista del Logrobasket por 80-64, en un partido en el que los bercianos fueron inferiores a los riojanos en varias facetas del juego. Y eso les pasó factura, especialmente tras el descanso.

No fue su mejor día y eso lo aprovechó un rival que va de menos a más en la Liga. Y que es muy peligroso como local.