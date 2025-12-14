Victoria vital del Bembibre

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Ivanildo, Expo, Jorge, Álex Gómez, Álex Lorenzo (Santín, min 81), Valentín (Álex González, min 32), Manu Arias, Peke (José Manuel, min 24), Fatah, Motta y Pelayo (Reimóndez, min 81).

MIRANDÉS B 0

Gorrin, Hodei, Isaac, Yidne (De Lucas, min 70), Hugo (Jiménez, min 77), Markel (Arnaiz, min 85), Arriola (Sergio, min 70), Abdou (Calzada, min 77), Aritz, Unax y Chans.

Gol: 1-0, min 47: Álex González. Árbitro: José Antonio Martínez Rodríguez. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Expo, Fatah y Álex Lorenzo; y al visitante Chans. Incidencias: Campo Jesús Esteban Rodríguez ante poco público.

El Atlético Bembibre recuperó la senda de la victoria tras doblegar a un correoso Mirandés B por 1-0. El encuentro tuvo un inicio muy comprometido para los intereses rojiblancos, con llegadas muy peligrosas y finalizaciones visitantes sobre todo a cargo de Markel, que dispuso de dos ocasiones casi seguidas con el mismo resultado, Ivanildo enviando sus disparos rasos a córner.

Tras el paso por vestuarios y con apenas dos minutos jugados, Gómez pasó a Álex González que, tras un buen control, disparó raso y duro al palo largo, evitando la estirada del portero visitante. Al final 1-0, con tres puntos dan oxígeno al Atlético Bembibre en la tabla clasificatoria del Grupo 8.