La Cultural Leonesa, pendiente de la recuperación de Ribeiro

La Cultural Leonesa confía en recuperar al atacante brasileño Lucas Ribeiro para la despedida del año en el Estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas, este próximo sábado, a partir de las 21.00 (hora peninsular) después de que el jugador de Santa Helena se perdiera el último compromiso ante el Huesca (0-2) por una sobrecarga en el gemelo, según explica el entrenador culturalista, José Ángel Ziganda.

El exjugador del Mamelodi Sundowns sudafricano, que hasta la fecha había participado en diez encuentros con el conjunto culturalista —cuatro de ellos como titular—, siendo determinante en algunos de los últimos compromisos como con el gol de la victoria ante el Mirandés (3-2), debería de llegar para la cita ante el equipo canario. El Cuco manifiesta sobre el futbolista brasileño: «Sabemos la incidencia que está teniendo Lucas con nosotros. Cada día va a más, repite más acciones y es más determinante. La lesión de Ribeiro no reviste demasiada gravedad y no quisimos arriesgar. Si no está para el miércoles en Copa frente al Levante (18.00 horas), estará para el sábado porque no quisimos arriesgar. Ya nos pasó con Bicho y entre ambos decidimos esperar porque queda mucho y no queríamos perderle más tiempo». Así indica José Ángel Ziganda, que esta semana es intensa con dos encuentros muy importantes, como son el de Copa del Rey frente al Levante, en dieciseisavos, y en la jornada 19 de Liga de Segunda ante Las Palmas.

ETTA NO ESTARÁ ANTE LA CULTURAL

El delantero del Levante Etta Eyong se incorporará este lunes a la concentración de Camerún para disputar la Copa de África en Marruecos y se perderá, al menos, el duelo del miércoles en el Reino de León de Copa del Rey y el choque ante la Real Sociedad del 20 de diciembre.

Camerún debutará en la Copa de África el 24 de diciembre ante Gabón y jugará otros dos partidos de la primera fase del torneo africano. Será ante Costa de Marfil (28 de diciembre) y Mozambique (31 de diciembre).

En el caso de que Camerún supere la primera ronda de la Copa de África, Etta se perdería también el encuentro de Primera División que el Levante tiene previsto jugar el 4 de enero de 2026 ante el Sevilla a domicilio.

El conjunto leonés confía en aprovechar su condición de local en la eliminatoria a partido único de dieciseisavos para superar el cruce y meterse en octavos, en el que ya entran los clubes que participarán en la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao).

