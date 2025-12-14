El Eneicat apuesta por la base con el acuerdo que convierte en su filial al EnchufeSolar

El equipo de ciclismo femenino Eneicat capitaneado por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez ha alcanzado un acuerdo con el Equipo Ciclista EnchufeSolar de Salamanca, mediante el cual este último pasa a convertirse en equipo filial en todas sus categorías. Esta alianza estratégica busca reforzar el trabajo de formación, detección y promoción de jóvenes corredoras dentro de una estructura deportiva sólida y coordinada.

Gracias a este convenio, 16 corredoras pasarán a integrarse en la estructura de base vinculada a Eneicat, distribuidas en las categorías cadete y júnior, representando el presente y futuro del ciclismo femenino. Las corredoras cadetes que entran a formar parte de la estructura de la escuadra leonesa son Lucía Bautista, Elsa García, María Pita, Sara María Grigorescu, Nayara Villegas, Lucía Piedra, Claudia Abejón, Natalia Zurdo, Elena Rosquete y Maider Hierro. Mientras que en el caso de la categoría júnior son: Valentina García, Naiara Vaquero, Lucía Llamas, Lucía García, Ainhoa Suárez y Gisela López.

El convenio permitirá a ambos clubes unir recursos, metodologías y calendarios competitivos, creando un entorno ideal para que las ciclistas jóvenes puedan progresar de forma ordenada y profesional. Según los responsables de ambos equipos, la filialidad será clave para generar sinergias que favorezcan el rendimiento y el crecimiento del ciclismo femenino.