CICLISMO. 16 corredoras pasarán a integrarse en su estructura de cantera
El Eneicat apuesta por la base con el acuerdo que convierte en su filial al EnchufeSolar
El equipo de ciclismo femenino Eneicat capitaneado por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez ha alcanzado un acuerdo con el Equipo Ciclista EnchufeSolar de Salamanca, mediante el cual este último pasa a convertirse en equipo filial en todas sus categorías. Esta alianza estratégica busca reforzar el trabajo de formación, detección y promoción de jóvenes corredoras dentro de una estructura deportiva sólida y coordinada.
Gracias a este convenio, 16 corredoras pasarán a integrarse en la estructura de base vinculada a Eneicat, distribuidas en las categorías cadete y júnior, representando el presente y futuro del ciclismo femenino. Las corredoras cadetes que entran a formar parte de la estructura de la escuadra leonesa son Lucía Bautista, Elsa García, María Pita, Sara María Grigorescu, Nayara Villegas, Lucía Piedra, Claudia Abejón, Natalia Zurdo, Elena Rosquete y Maider Hierro. Mientras que en el caso de la categoría júnior son: Valentina García, Naiara Vaquero, Lucía Llamas, Lucía García, Ainhoa Suárez y Gisela López.
El convenio permitirá a ambos clubes unir recursos, metodologías y calendarios competitivos, creando un entorno ideal para que las ciclistas jóvenes puedan progresar de forma ordenada y profesional. Según los responsables de ambos equipos, la filialidad será clave para generar sinergias que favorezcan el rendimiento y el crecimiento del ciclismo femenino.