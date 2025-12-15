La tertulia 'El VARDiario de León' se celebra hoy a las 12.45 horas

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se celebra esta semana a las 12.45 horas de este lunes, debido a que Diario de León organiza hoy una jornada sobre 'Municipalismo, transparencia y buen gobierno' que se impartirá a partir de las 10.30 de la mañana en el Club de Prensa (Gran Vía de San Marcos, 8 con entrada por la calle Fajeros) que estará abierta al público con entrada libre hasta completar el aforo.

El análisis de la jornada deportiva de los tertulianos Óscar Díez, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa a debatirse, sólo esta semana, a partir de las 12.45 horas en la emisión en directo por la página web de Diario de León. Disculpen las molestias por el cambio de horario.

La tertulia estará colgada durante toda la semana en la pagina web de Diario de León para todos los interesados que no puedan seguirla en directo.