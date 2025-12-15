Ribeiro confirma: «No sé nada sobre mi futuro en la Cultural Leonesa»

Lucas Ribeiro recibió el premio 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' de noviembre. Este galardón reconoce al mejor futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa cada mes. El atacante brasileño confirmó, tras recoger la distición, lo que adelantó al periodista Jorge Callado en el programa deportivo León EsDXT de esRadio (90.2 León) el pasado 26 de noviembre y publicado en el digital de Diario de León ese mismo día: «Estoy enfocado en la Cultural, pero no sé lo que va a pasar en diciembre o enero. En el futuro no sé lo que sucederá. Ahora estoy muy feliz aquí en León». Lo mismito que expresó este lunes: «No sé nada sobre mi futuro".

Así, el atacante brasileño Lucas Ribeiro ha sembrado ciertas dudas sobre su continuidad en la Cultural Leonesa tras ser elegido por los aficionados 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del equipo en el mes de noviembre. "Estoy muy bien en la Cultural, me siento muy feliz, la ciudad me encanta, pero no sé nada de lo qué va a pasar con mi futuro. En este momento no pienso nada en ello y estoy concentrado en el equipo y en los dos próximos partidos", afirmó el jugador, insistiendo como mensaje claro en los dos próximos encuentros, los choques que le restan por disputar a la Cultural antes de la apertura del mercado de fichajes de invierno.

Lucas Ribeiro, que llegó al conjunto leonés ya iniciada la temporada y tras concluir el mercado de verano, una vez desvinculado de forma unilateral del Mamelodi Sundowns sudafricano, con el que disputó el Mundial de Clubes, recordó que tiene contrato con la Cultural para la actual temporada, pero también reconoció que había recibido el interés de algún club por contar con sus servicios.

"Vino un club que hizo una propuesta para mí y un entrenador que estaba muy interesado, pero esas cosas las dejo para que lo arregle mi representante porque yo estoy muy concentrado en la Cultural", manifestó con claridad el brasileño.

Sin que el extremo de Santa Helena desvelara el nombre del equipo que quiso buscar su fichaje, podría tratarse del Raja Casablanca marroquí, que habría preguntado por las condiciones para su salida a través del representante del jugador y cuya cláusula de rescisión pudiera rondar los dos millones de euros.

En todo caso, la decisión, aclaró, dependería "de los dos, de club y jugador", aunque reconoció que si diera ese paso una vez se interrumpa el campeonato por las fiestas navideñas "sería muy difícil porque vivo un momento muy especial acá, los aficionados son increíbles y el cariño que tienen por mí me encanta", además de agradecer la iniciativa que han seguido en los últimos partidos de colocarse caretas con su imagen.

Después de perderse el último encuentro de liga ante el Huesca (0-2) por una contractura en el gemelo, el brasileño ya se ejercitó este lunes con sus compañeros y confirmó que estaría disponible para la eliminatoria a partido único del miércoles en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Levante UD que se jugará en el Reino de León a partir de las 18.00 horas.

Ribeiro está convencido de las opciones culturalistas de superar la eliminatoria por la "motivación extra que supone jugar ante un rival de Primera División y hacerlo en casa", señaló, y, aunque respeta la decisión del técnico José Ángel Ziganda de reducir su número de minutos en el terreno de juego, afirma convencido su deseo de "querer jugar más, aunque si toma la decisión será la acertada".