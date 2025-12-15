España y Marruecos, cara a cara en el Felipe Miñambres

Astorga se convierte hoy y mañana en la capital nacional del fútbol sala. Lo hace con los dos encuentros amistosos que disputará el combinado sub-21 de España frente al de Marruecos. Una ocasión que servirá para homenajear a Goyo Río, impulso de este deporte en la capital biminelaria. Con el Ayuntamiento y la Federación como impulsores, el primer encuentro está fijado para las 19.30 horas de este martes. Y durante su transcurso se homenajeará al propio Goyo Río. El miércoles a la misma hora y en el mismo escenario del pabellón Felipe Miñambres será el segundo encuentro.

Las entradas están fijadas a un precio popular de cinco euros para adultos y a dos para menores hasta 16 años.

Ambas selecciones serán recibidas este martes a las 11.00 horas por parte del alcalde José Luis Nieto y responsables de la Federación de Castilla y León de Fútbol en el Ayuntamiento de Astorga.