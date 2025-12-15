Jugar en El Toralín se está convirtiendo en un suplicio

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Para cualquier equipo de cualquier deporte jugar en casa es una bendición, es su refugio, su gente, su bastión. Pero para la Deportiva está siendo todo lo contrario en este campeonato. Ya las dos temporadas previas ocurrió algo parecido, aunque acabó arreglando algo sus números en su estadio. Pero en ésta por ahora llama la atención lo que está ocurriendo. Y además, se puede corroborar viendo cómo han sido los últimos encuentros como local y cómo han sido los que ha disputado de visita. Posiblemente los dos últimos partidos de Liga jugados en El Toralín han sido los peores del campeonato en contraposición al de Salamanca, en el que el equipo compitió mejor y se llegó a colocar 0-2, aunque le acabasen empatando. Incluso en la anterior salida, en el último partido de Fernando Estévez en el banquillo blanquiazul, la Deportiva hizo un buen encuentro, si bien cayó finalmente 2-0 en Vigo.

La Deportiva ya ha perdido 6 partidos en casa, que son 5 de Liga ante Pontevedra, Guadalajara, Real Madrid Castilla, Arenas Club y Arenteiro, y el de Copa ante el Real Racing Club. La pasada temporada perdió 7 encuentros como local, que fueron 5 en toda la Liga completa, el de Copa contra la Real Sociedad y el de play off frente al FC Andorra. Así que de sus 19 contiendas como local en Liga regular, cedió en 5 de ellas, que son las mismas que ha cedido ahora en 8 partidos disputados en su estadio en esta competición de la regularidad. El Lugo se llevó un punto y el Zamora CF y el Cacereño son los únicos que se han marchado de vacío. Por contra, fuera de casa la SDP sólo ha perdido en Ferrol en la jornada 3 y en Vigo en la 13, en ambos casos haciendo méritos para no salir de vacío.

En la 1ª edición de la 1ª Federación en la que participó la Deportiva, el equipo blanquiazul sumó las mismas derrotas en su estadio que fuera, 4, aunque sumando todos los partidos oficiales (Liga, Copa y play off) el número de partidos perdidos como local fueron 5 y como visitante 6. Es más, en la última Liga en 2ª División también hubo tantas derrotas en El Toralín como a domicilio: 8.

El Tenerife dispondrá este fin de semana de su 1ª oportunidad para ser campeón de invierno. Para ello ha de ganar el sábado a la Deportiva y que no venzan en sus encuentros el RC Celta Fortuna y el Racing de Ferrol. Pero el cuadro vigués juega dos horas y cuarto antes, por lo que en caso de vencer al Real Madrid Castilla, el Tenerife ya no podría ser campeón de invierno antes de Navidad.

