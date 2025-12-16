Astorga calienta motores para el partido internacional de España

Foto de familia de la selección española sub-21 con el alcalde de Astorga José Luis Nieto y el presidente de la Federación de Castilla y León de fútbol Marcelino Maté.TRANCA

Astorga vive este sábado un día grandecon el fútbol sala como protagonista. La capital maragata recupera aquellas jornadas en las que el Dulma Astorga paralñizaba la localidad en sus encuentros en la máxima categoría de este deporte.

Esta vez lo hace con la selección española sub-21 que esta tarde a las 19.30 horas se mide en el pabellón Felipe Miñambres al combinado de Marruecos en el primero de los dos encuentros amistosos que aterrizan en la ciudad de la mano del Ayuntamiento y de la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Este martes incluso con un acento especial ya que se le tributará un merecido homenaje al impulsor del fútbol sala en Astorga y uno de los que en su día también fue determinante para que este deporte diera el tirón definitivo a nivel nacional con la creación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Goyo Río.Su homenaje será uno de los actos destacados del encuentro de esta tarde entre ambos combinados nacionales.

Antes, en la matinal, la selección española fue recibida por el alcalde de la capital maragata, José Luis Nieto, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.Junto a él el concejal de Deportes Julián García y varios compañeros más de la Corporación Municipal.

Por parte de la selección el presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Maté, acompañado por la responsable del departamento femenino autonómico federativo, Sagrario González.