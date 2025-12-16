El Ademar León apuesta por el no hay dos sin tres en Valladolid

El Abanca Ademar afronta otra semana con sesión doble de partidos. Y lo hace dispuesto a repetir el bagaje de la pasada donde se hacía con los cuatro puntos en juego tras sus triunfos frente al Nava y el Alicante.

Un reto que tiene este miércoles su primer capítulo en el Polideportivo Huerta del Rey (20.00 horas) donde los de Dani Gordo visitan a un directo rival en la puja por sacar billete a la competición continental el próximo ejercicio, el Atlético Valladolid que precisamente se encuentra situado un peldaño por encima con un punto más que los ademaristas.

En un pulso de viejos conocidos y de rivalidad autonómica el Abanca Ademar intentará decantar la balanza a su favor y con ello mantener el buen tono de los últimos envites en los que a pesar de la dificultad para salir airosos lograba hacer doblete.

El plantel leonés llega a este compromiso después de dos victorias caseras de manera ajustada, ante Nava y Alicante, y antes de cerrar la primera parte de la temporada el sábado ante otro equipo de Castilla y León, el Villa de Aranda.

Dani Gordo tendrá dos bajas para afrontar el choque: el pivote Alberto Martín, que pudo actuar en defensa ante los naveros, pero que se quedó sin participar frente al Alicante, y el lateral internacional polaco Patrick Wasiak, que solo lo hizo durante este último encuentro para lanzar una pena máxima. El resto de la plantilla, salvo el lesionado de larga duración, Álex Lodos, estarán a disposición del entrenador ademarista que buscará que su equipo repita la buena imagen ofrecida en canchas tan complicadas como Irún o Logroño, en la competición liguera o en la Liga Europa frente al RK Nexe croata.

Solvente en defensa el ataque debe ser otro de sus argumentos para doblegar a un Atlético Valladolid que a pesar de las bajas de Pisonero y Díaz se está mostrando como un anfitrión bastante sólido y que en este tramo de la Liga ha logrado mantener el ritmo de muchos de los aspirantes a luchar por el mejor premio para los 'mortales' una vez que el título parece cosa del de siempre, el FC Barcelona. Y ese no es otro que luchar por subirse el vagón de Europa.

Para el Abanca Ademar ese objetivo pasa por mantener una continuidad en los resultados y después de dos triunfos seguidos un tercero le vendría de perlas.