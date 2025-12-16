Tres medallas en el Autonómico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Polideportivo Pilar Fernández Valderrama, de Valladolid, acogió el Campeonato Autonómico Júnior, clasificatorio para la fase final del Nacional Júnior, que tendrá que superar, no obstante, la fase de sector, donde se determinará los tres representantes del noroeste de España que tendrán acceso a la fase final. 18 clubes de las nueve provincias de la autonomía, presentaron sus mejores luchadores buscando una plaza dentro de la selección de Castilla y León. Los judocas del Club Kyoto, con un equipo integrado en su mayoría por luchadores de categoría cadete, hicieron un discreto papel, no obstante llegando en tres ocasiones a escalar el podio. Sofía Antúnez Varlygina, en el peso de 70 kilos., llegó a disputar la final, cediendo en ella ante la salmantina Daniela Cidoncha. Su compañera de equipo Noemí Postigo García, no tuvo su mejor día, aunque logró la medalla de bronce.

En categoría masculina Germán Seller Tijera, en el peso de 81 kilos, tuvo una liga muy apretada, con mucho nivel, y tras ir venciendo en las eliminatorias previas, perdió el pase a la final ante el salmantino Javier Vidal, consiguiendo subir al podio en tercera posición. Los judocas: Saúl Blanco Menéndez y Hugo Álvarez García, en 60 kilos; Pablo Fernández Fernández, en 81 kilos, y Adrián Fernández Baldonedo, en 90 kilos, aunque compitieron con ardor, no llegaron a subir al podio.

Ante la duda aún, por las obras de la calefacción en el Pabellón de Puente Castro, está programada para el próximo domingo día 21, una nueva edición del Trofeo de Navidad, al que están invitados todos los clubes de judo federados, de la provincia de León.