La Cultural Leonesa toma la tercera ronda

La Cultural bien se tomaría otra ronda para seguir avanzando en la Copa del Rey. Pretende aprovechar su Reino como mejor arma ante el colista de Primera División, el Levante UD, a pesar del pobre balance del equipo leonés como local en la Liga de Segunda División, con sólo dos victorias en los nueve encuentros disputados.

El entrenador culturalista, José Ángel Ziganda, seguirá el guion de las dos eliminatorias coperas precedentes, tanto la disputada ante un rival inferior, el Tropezón cántabro (1-3), como en la segunda que afrontó ya en su estadio ante un rival de Segunda, el Andorra (4-2), en los que optó por dar juego a los menos habituales.

Ziganda variará notablemente el once más común en las alineaciones de Liga. Afrontará el cruce copero a partido único con el portero Bañuz, el lateral Larios, los centrocampistas Sergi Maestre y Yayo o los delanteros Paraschiv y Paco Cortés. Este último, extremo internacional sub-18 cedido por el cuadro levantino, será una de la armas ofensivas con las que cuente desde el principo 'El Kuko. El ambiente en las gradas del Reino de León será menos numeroso que en los duelos ligueros, ya que los abonados tendrán que pasar por taquilla y existe un cierto malestar por el precio marcado para esta y la anterior eliminatoria de 20 y 15 euros para el socio-abonado, respectivamente.

No está el Levante para muchas distracciones, pues el partido de Liga del sábado ante la Real Sociedad (16.15 horas) parece ya determinante para irse al descanso de Navidad con mejores sensaciones de las que arrastra en la posición de colista, sin haber ganado en Liga en los dos últimos meses. Llegará el Levante descansado al haberse aplazado su duelo liguero ante el Villarreal por la alerta roja por fuertes lluvias decretada en Valencia. El once es una incógnita por las muchas bajas.