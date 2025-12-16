Ziganda: «Merecen jugar los de Tropezón»

José Ángel Ziganda afirma sobre el cruce copero: «Es para dar espacio y oportunidades en un partido, que además es oficial, a los que menos están actuando y porque han demostrado que se lo merecen por el comportamiento mostrado en las dos primeras eliminatorias. Son gente madura, con los pies en el suelo».

El técnico navarro mantendrá la misma idea desarrollada en las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey (Tropezón y Andorra), para el partido que le enfrentará este miércoles, a partir de las 18.00 horas en el Reino de León, al colista de Primera División, el Levante UD.

El entrenador, que no podrá contar con Eneko Satrústegui, Rubén Sobrino y Rodri Suárez aunque recupera al brasileño Lucas Ribeiro, muestra el máximo respeto hacia el rival, pese a ser último de la Primera División porque recuerda: "Cualquier jugador de su plantilla tendría cabida en Segunda División".

Sobre la presencia del extremo Paco Cortés, cedido por el Levante UD y que sí está actuando y volverá este miércoles a hacerlo en Copa del Rey, precisa que en Liga no juega tanto pero "no es por falta de nivel, sino de la lucha que hay en un puesto con mucha competencia y donde se están exigiendo mucho unos a otros, pero está preparado para jugar y tiene las ventajas y desventajas de la juventud", manifiesta.

En este sentido, valora la aportación que están teniendo los jugadores menos habituales en la competición copera, varios de ellos artífices del ascenso a Segunda División y que el míster recuerda: "Son gente madura, con los pies en el suelo, que valoran donde están y la dificultad de estar en esta categoría después de 'chupar mucho barro' y que siempre están disponibles y aprietan a sus compañeros".