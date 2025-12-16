Del Moral: «No tiramos la Copa, queremos seguir»

Álvaro Del Moral asegura: «Le damos mucho valor a la Copa porque avanzamos estas dos primeras eliminatorias, no tiramos la Copa. Es una competición muy bonita, es una oportunidad para seguir mejorando como equipo y para que los jugadores que llevan diez días sin competir puedan tener minutos de juego».

A continuación, Del Moral expone: "El Levante siente la responsabilidad de representar al club en todas las competiciones, desde el máximo respeto, sabiendo que La Cultural es un equipo que está haciendo las cosas muy bien en Segunda División, que tiene buenos jugadores, que juega muy bien en casa, que no va a ser para nada un partido sencillo y que para ganarlo tenemos que dar nuestra mejor versión".

El técnico afirma que cuando tengan el balón deben ser conscientes de cómo quieren atacar y cuando lo tengan deben estar implicados en cuanto a esfuerzo, intensidad y querer recuperar rápido el balón. Apunta que su rival es valiente y vertical y que tiene buenos y reconocidos jugadores. "Nos van a poner un partido seguramente difícil, porque juegan en casa y porque habrá un buen ambiente, pero eso tiene que ser un aliciente también para nosotros. Vamos a un campo donde va a haber un buen ambiente, donde vamos a disfrutar de un buen ambiente copero y vamos con la sensación y con las ganas de querer ir a por el partido desde el primer minuto", reclama Del Moral, que celebra el regreso al grupo de Matías Moreno y Koyalipou.

El técnico lamenta la lesión de Roger Brugué pero no quiere hacer una previsión de cuándo volverá al grupo tras haber sufrido una rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda. "Esperemos que sea lo menos posible, confiamos en que va a venir bien recuperado y con la energía que él siempre nos transmite. No vamos a estar lejos de él, vamos a estar cerca, el grupo le va a arropar y ahora le va a tocar sumar desde otro rol, pero lo va a seguir haciendo como cuando le tocaba competir", señala.

Preguntado por la situación de interinidad que vive junto a Vicente Iborra en el banquillo tras haberse hecho cargo del equipo tras la destitución de Julián Calero mantiene que "hasta nueva fecha" están al frente y que trabajan con esa idea. "Toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos están puestos en intentar sacar el máximo provecho de los recursos que tenemos, sacar la mejor versión de los jugadores que la tiene, invirtiendo el tiempo para que ellos entiendan lo que queremos como equipo y poder plasmarlo cuanto antes en estos partidos", indica.

"Desde el primer momento en el que nos dan la posibilidad de estar, piensan en nosotros para estar, para nosotros es un refuerzo, esa es la realidad. Hasta cuándo, no lo sabemos. La dirección deportiva y el club hacen su trabajo y si de momento estamos es porque confían, creen que podemos ayudarle en este momento concreto de la temporada al equipo", añade.

Respecto a cómo lleva personalmente la situación dice que lo ha vivido con "responsabilidad pero con muchísima ilusión" y tratando de adaptarse lo antes posible. "El conocimiento de la plantilla lo tenía como aficionado, pero cuando ya estás dentro empiezas a conocer más cosas de ellos y en la interacción conoces muchas más cosas de ellos", explica.

"Evidentemente estoy muy abierto a dar lo mejor de mí, a intentar aportar el granito de arena que podamos. Es una experiencia muy bonita, muy grande en mi club, a cualquier aficionado de Levante le gustaría estar en la situación en la que concretamente estoy y en el caso de Iborra y mío, con la mentalidad del tiempo que estemos, el darlo todo para poder sacar esto adelante", reconoce.

Por último, admite que les habría gustado poder jugar contra el Villarreal el domingo el partido que fue suspendido por la alerta roja y respecto a la propuesta de jugar el 18 de febrero señala que es "una fecha que los dos clubes acuerdan porque beneficia a los dos, por calendario y demás, y ante eso no podemos decir nada, ya llegará".