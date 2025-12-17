El club de boxeo 'El Niño' cierra el año con grandes resultados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El club de boxeo “El Niño” acaba el año por todo lo alto. Muestra así una trayectoria en constante crecimiento tal y como demuestra su actividad.

Por un lado, Ana Rodríguez obtuvo un exitoso bronce en los campeonatos de España Joven en menos de 54 kg. La campeona del torneo cortó la racha de la leonesa en un fabuloso combate en semifinales a pesar del buen combate de Ana Rodríguez. Con todo, la pugil y sus entrenadores están muy contentos por la obtención de la medalla de bronce en su debut en unos campeonatos nacionales.

Por otra parte, en una semana frenética de boxeo, cinco jóvenes boxeadores del club participaron en la Noche de las Estrellas 8, la misma que encumbró a Antonio Barrul. Las cinco peleas llevaron a los del club “El Niño” a un enfrentamiento directo contra cinco contendientes del equipo Barrul Promotios, estos son siempre complicados y pelean en casa.

Naim Britaiza en la categoría Élite -75 kg. tuvo una buena actuación, boxeó de menos a más pero su lesión en el hombro obligó a parar la pelea. Alex Fernández, el zamorano más veterano del club, se enfrentó al aguerrido Floris en categoría élite -70 kg. Alex hizo un combate buenísimo en el segundo y tercer asalto, siguió las indicaciones y los ajustes por parte de su entrenador, tras haber salido demasiado frío en el primer asalto. Alberto Llorente se enfrentó a Oliveira, una vez más ambos volvieron a dar un gran espectáculo con otra gran batalla sobre el ring. Comenta su entrenador Raúl Castellano: “habíamos entrenado mucho y habíamos planteado muy bien el combate, Alberto es un chico muy fuerte y se esfuerza mucho y se nota que está poniendo en práctica todo lo que le vamos enseñando. Estamos contentos a pesar de la decisión dividida de los árbitros”. El cuarto combate del club estuvo protagonizado por Mario López, que se enfrentó a Mario, “el Neno”, en un combate con un planteamiento perfecto en el que resultó vencedor. Así lo aclara el entrenador Raúl Castellano para este periódico: "Mario es un boxeador muy inteligente, tiene muchas cualidades y pone en practica las indicaciones de la esquina. Supo atacar con combinaciones de golpes y defenderse con su juego de piernas a la perfección.

Sin duda, el momento culminante de la velada para el club “El Niño” fue la nueva victoria de Aarón Miñambres contra el asturiano Erickson Brito un rival muy fuerte. El combate se resolvió con planteamiento perfecto y Aarón volvió a demostrar que es un súper clase y que vuelve a boxear con ganas y con ilusión. Asegura Aarón: "Cada vez trabajamos mejor, son muchas horas de entrenamiento juntos y tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto." Además, le gustaría dedicar la victoria a su club y a su querido pueblo Villoria de Órbigo. El club estuvo a la altura y ha seguido mostrando que la buena planificación llevada en los últimos años está dando resultados satisfactorios.

Pero los éxitos y el desarrollo de la carrera deportiva de los miembros del club no cesa y este mismo fin de semana, el 20 de diciembre, se culmina este brillante año con la participación en una velada organizada por Aitor El diamante Nieto en Mieres. En ella van a participar Alejandro Fernández en categoría 68kg. élite contra un duro rival con mucha experiencia; Iván Matilla que hará su segundo combate para seguir demostrando su progresión y Rayan Toujani que hará su último combate en la categoría Joven en 63kg.

Sus entrenadores están muy contentos con los resultados.

Miñambres insiste en que: “Seguimos trabajando mucho con los chicos para acabar bien el 2025. Ha sido un año muy bueno para el club, con mucha actividad y demostrando que está en buen momento y creciendo.” Mientras que Raúl Castellano culmina: "Estamos en una línea de trabajo muy buena, Aarón y yo nos entendemos muy bien con los chicos y las chicas, entrenan muy bien, son muy serios y se va notando su progresión como deportistas, que es nuestro gran objetivo.”