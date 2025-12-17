Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Levante, minuto a minuto

46' Comienza la segunda parte con cambio en la Cultural 19:07 17/12/2025 19:07 17/12/2025 Se queda en el vestuario Selu Diallo y entra Bicho.

45+1 Final de la primera parte con 1-0 18:49 17/12/2025 18:49 17/12/2025 Con un saque de esquina que no encuentra rematador concluye la primera mitad.

45+1' Tresaco penetra por banda 18:47 17/12/2025 18:47 17/12/2025 Yayo sobre Tresaco que se apunta un córner.

45' Un minuto de añadido 18:46 17/12/2025 18:50 17/12/2025 El árbitro prolonga un minuto a la primera parte.

43' Uyyyyy!!! 18:45 17/12/2025 18:45 17/12/2025 Calero, primero, y después Paco Cortés a punto de anotar el segundo gol para la Cultural.

39' Bañuz saca mal 18:40 17/12/2025 18:40 17/12/2025 El portero culturalista lanza el balón directamente fuera.

37' Disparo de Calero 18:38 17/12/2025 18:39 17/12/2025 El lateral derecho culturalista chuta a portería, pero detiene Pablo Campos.

35' Los del Reino atacan 18:38 17/12/2025 18:38 17/12/2025 Selu Diallo y Larios es incorporan al ataque, con mucho empuje.

30' El equipo leonés quiere más 18:32 17/12/2025 18:32 17/12/2025 Los de Ziganda buscan el segundo gol.

26' Tarjeta amarilla al visitante Pampín 18:31 17/12/2025 18:31 17/12/2025 Pampín recibe una amonestación a Pampín por agarrar a Tresaco cuando se iba directo al cancerbero Pablo Campos.

23' La Cultural se defiende del ataque visitante 18:27 17/12/2025 18:27 17/12/2025 El equipo leonés está firme atrás.

20' Uyyyyy!!! Matturro a punto de empatar 18:24 17/12/2025 18:24 17/12/2025 A la salida de un saque de esquina, Matturro no acierta a rematar de cabeza, completamente solo.

17' Calero falla en el pase 18:20 17/12/2025 18:20 17/12/2025 El lateral culturalista no la pone bien y se va la ocasión local.

14' Sigue el ataque de la Cultural 18:18 17/12/2025 18:18 17/12/2025 De nuevo Tresaco intenta penetrar por su banda.

11' GOOOOOOOOOOL DE TRESACO PARA LA CULTURAL!!! 18:12 17/12/2025 18:17 17/12/2025 1-0: Barzic saca el balón jugado, pasa a Larios, éste sobre Paco Cortés y el jugador cedido por el Levante le pone una asistencia impecable a Tresaco, que marca a la segunda tras rechazar en primera instancia el balón el portero Pablo Campos.

8' Ataque alterno 18:10 17/12/2025 18:10 17/12/2025 Los dos equipos llegan con facilidad a ambas áreas.

6' Presión culturalista 18:06 17/12/2025 18:06 17/12/2025 El conjunto leonés no deja maniobrar a los levantinos.

4' Uyyyyy!!! Morales a punto de adelantar al Levante 18:06 17/12/2025 18:06 17/12/2025 El delantero Morales se queda solo ante Bañuz, pero cruza demasiado el cuero.

2' Balón a Paco Cortés 18:03 17/12/2025 18:03 17/12/2025 El futbolista de la Cultural cedido por el Levante no llega al balón.

1' Arranca el partido copero en el Reino de León 18:01 17/12/2025 18:01 17/12/2025 Mueve el balón el Levante UD.

LA PREVIA 17:56 17/12/2025 18:36 17/12/2025 El entrenador culturalista, José Ángel Ziganda, sigue el guion de las dos eliminatorias coperas precedentes, tanto la disputada ante un rival inferior, el Tropezón cántabro (1-3), como en la segunda que afrontó ya en su estadio ante un rival de Segunda, el Andorra (4-2), en los que optó por dar juego a los menos habituales.

​Ziganda varía notablemente el once más común en las alineaciones de Liga. Afronta el cruce copero a partido único con el portero Bañuz, el lateral Larios, el central Fornos, los centrocampistas Sergi Maestre y Yayo o los atacantes Collado y Paco Cortés. Este último, extremo internacional sub-18 cedido por el cuadro levantino, es una de la armas ofensivas con las que cuenta desde el principo 'El Kuko'.

El ambiente en las gradas del Reino de León es menos numeroso que en los duelos ligueros, como ya ocurrió ante el FC Andorra, ya que los abonados han tenido que pasar por taquilla y existe un cierto malestar por el precio marcado para esta y la anterior eliminatoria de 20 y 15 euros para el socio-abonado. respectivamente.