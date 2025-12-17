Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Levante, minuto a minuto
Cultural
Tresaco (11')
En directo
1
0
Levante
Comienza la segunda parte con cambio en la Cultural
Se queda en el vestuario Selu Diallo y entra Bicho.
Final de la primera parte con 1-0
Con un saque de esquina que no encuentra rematador concluye la primera mitad.
Tresaco penetra por banda
Yayo sobre Tresaco que se apunta un córner.
Un minuto de añadido
El árbitro prolonga un minuto a la primera parte.
Uyyyyy!!!
Calero, primero, y después Paco Cortés a punto de anotar el segundo gol para la Cultural.
Bañuz saca mal
El portero culturalista lanza el balón directamente fuera.
Disparo de Calero
El lateral derecho culturalista chuta a portería, pero detiene Pablo Campos.
Los del Reino atacan
Selu Diallo y Larios es incorporan al ataque, con mucho empuje.
El equipo leonés quiere más
Los de Ziganda buscan el segundo gol.
Tarjeta amarilla al visitante Pampín
Pampín recibe una amonestación a Pampín por agarrar a Tresaco cuando se iba directo al cancerbero Pablo Campos.
La Cultural se defiende del ataque visitante
El equipo leonés está firme atrás.
Uyyyyy!!! Matturro a punto de empatar
A la salida de un saque de esquina, Matturro no acierta a rematar de cabeza, completamente solo.
Calero falla en el pase
El lateral culturalista no la pone bien y se va la ocasión local.
Sigue el ataque de la Cultural
De nuevo Tresaco intenta penetrar por su banda.
GOOOOOOOOOOL DE TRESACO PARA LA CULTURAL!!!
1-0: Barzic saca el balón jugado, pasa a Larios, éste sobre Paco Cortés y el jugador cedido por el Levante le pone una asistencia impecable a Tresaco, que marca a la segunda tras rechazar en primera instancia el balón el portero Pablo Campos.
Ataque alterno
Los dos equipos llegan con facilidad a ambas áreas.
Presión culturalista
El conjunto leonés no deja maniobrar a los levantinos.
Uyyyyy!!! Morales a punto de adelantar al Levante
El delantero Morales se queda solo ante Bañuz, pero cruza demasiado el cuero.
Balón a Paco Cortés
El futbolista de la Cultural cedido por el Levante no llega al balón.
Arranca el partido copero en el Reino de León
Mueve el balón el Levante UD.
LA PREVIA
El entrenador culturalista, José Ángel Ziganda, sigue el guion de las dos eliminatorias coperas precedentes, tanto la disputada ante un rival inferior, el Tropezón cántabro (1-3), como en la segunda que afrontó ya en su estadio ante un rival de Segunda, el Andorra (4-2), en los que optó por dar juego a los menos habituales.
Ziganda varía notablemente el once más común en las alineaciones de Liga. Afronta el cruce copero a partido único con el portero Bañuz, el lateral Larios, el central Fornos, los centrocampistas Sergi Maestre y Yayo o los atacantes Collado y Paco Cortés. Este último, extremo internacional sub-18 cedido por el cuadro levantino, es una de la armas ofensivas con las que cuenta desde el principo 'El Kuko'.
El ambiente en las gradas del Reino de León es menos numeroso que en los duelos ligueros, como ya ocurrió ante el FC Andorra, ya que los abonados han tenido que pasar por taquilla y existe un cierto malestar por el precio marcado para esta y la anterior eliminatoria de 20 y 15 euros para el socio-abonado. respectivamente.
ALINEACIONES:
C ULTURAL: Bañuz; Iván Calero, Fornos, Barzic, Larios; Tresaco, Yayo, Sergi Maestre, Paco Cortes; Selu Diallo y Collado.
LEVANTE UD: Pablo Campos; Nacho Pérez, Dela, Matturro, Pampín; Olasagasti, Oriol Rey, Vencedor, Losada; Pablo Martínez y Morales.
ÁRBITRO: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).