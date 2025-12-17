Al Ademar León se le escapa el triunfo en el último suspiro (30-30)

El Abanca Ademar jugó un partido serio pero al final se le escapó un punto en la última jugada frente al Atlético Valladolid.SERGIO BORJA

Un punto a veces sabe a gloria. Esta vez al Abanca Ademar puede parecerle todo lo contrario. Y todo porque a los de Dani Gordo se les escapó el triunfo en el último suspiro. Mejor dicho en el último segundo cuando saboreaban los dos puntos frente al Atlético Valladolid en el Polideportivo Huerta del Rey (30-30).

Con 18 segundos por delante y después de un tiempo muerto, los leoneses desperdiciaron una jugada de ataque que acabó con el fallo de Benites a siete segundos. Y en ese margen de tiempo los locales lograron lo que parecía imposible, arrebatarle un punto a los ademaristas.

Todo en un pulso muy igualado y con alternativas en el marcador. Pero en el que la última no encontró el premio esperado por los visitantes.

Adrián Fernández abrió el marcador en la primera jugada del partido (0-1). Sin embargo, respondió rápidamente el conjunto vallisoletano en un arranque de partido igualado y sin un dueño en la pista. En los primeros cinco minutos, el equilibrio se reflejaba en el luminoso. Los leoneses no eran capaces de abrir brecha y las defensas de ambos equipos se mostraban intensas.

Álvaro Pérez ganó en efectividad bajo los palos y el ataque leonés empezó a funcionar. Así, Eduardo Fernández y Adrián Fernández consiguieron elevar la ventaja a tres goles (3-6) cuando habían transcurrido ya nueve minutos. David Pisonero tuvo que detener el partido en busca de soluciones. Pero no resultó. Las distancias se mantuvieron en los minutos siguientes (5-8) gracias al trabajo en las acciones ofensivas donde se encontraban buenos lanzamientos desde el extremo como de los seis metros. La defensa local ya no era tan contundente y su rival lo supo explotar para ampliar su ventaja hasta los cinco goles (5-11). El Atlético Valladolid se había atascado en los cinco goles.

Se pasó por el ecuador de la primera parte con 6-12. Nuevo tiempo muerto de Pisonero. Esta vez su equipo reaccionó con un parcial de 3-0 para situar el marcador en 9-12. Sergio Sánchez frenó la racha anotadora vallisoletana (9-13). Posteriormente, Óscar Lindqvist consiguió devolver la tranquilidad a las filas leonesas (9-14). El Abanca Ademar supo gestionar perfectamente su ventaja. Los últimos diez minutos de la primera parte hubo un intercambio de goles, llegando al minuto 25 con 12-15. Ahí los de Pisonero despertaron para llevar el duelo al descanso a empate a 17.

La segunda mitad empezó con intercambio de golpes en los dos primeros minutos (18-18). Se le complicó el partido al Abanca Ademar y Oliveira fijó el 20-18. Los dos equipos empezaron a atascarse. Apareció de nuevo el portero Álvaro Pérez que, junto a Miñambres y Gonzalo Pérez, hacían el 22-24. Parecía que volvía el mejor Ademar, que consiguió estabilizar su ventaja de dos goles (24-26). Adri Fernández puso un +3 (24-27), neutralizó su rival con un parcial de 3-0 (27-27).

El duelo entró en los últimos cinco minutos con empate a 28 goles. La tensión era máxima y cualquier error podía costar muy caro. Aparecieron las imprecisiones, pero a un minuto para la conclusión mandaban los de León (29-30) gracias a un gol de Sergio Sánchez. Parecía el tanto del triunfo, pero en pocos segundos esa meta se diluyó quedándose en un empate.