Mbappé evita un fiasco del Real Madrid (2-3)

Publicado por Óscar Bellot Talavera Creado: Actualizado:

Mbappé evitó un Talaverazo y pegó otros dos mordiscos a Cristiano Ronaldo en una noche copera en la que el Real Madrid acabó con el susto metido en el cuerpo (2-3). Los blancos fueron de más a menos ante un Talavera situado en puestos de descenso en 1ª RFEF que fue un juguete en manos del equipo de Xabi Alonso durante gran parte del encuentro, pero que aprovechó la relajación visitante y tuvo incluso una ocasión para forzar la prórroga por mediación de Isaiah que abortó Lunin.

La intervención del cancerbero acabó con el sufrimiento del conjunto más laureado del mundo, que volvió a las andadas tras pasearse durante más de una hora, pero que salió vivo gracias a la providencial parada del eslavo y al liderazgo de un astro que es más de medio Madrid. Un gol del crack de Bondy desde los once metros tras una mano del excanterano del Real Madrid, David Cuenca, encarriló una victoria del cuadro de Xabi Alonso que pareció quedar abrochada antes del intermedio con un tanto en propia puerta de Farrando después de que el ‘10’ protagonizase una diablura en el área. Sin embargo, el Talavera aprovechó la bajada de revoluciones de los blancos y recortó distancias con un tanto de Nahuel que obligó a abrir gas de nuevo a Mbappé beneficiándose de un error de Jaime González para ponerse a una sola diana del récord de 59 goles en año natural con el Real Madrid que estableció Cristiano en 2013.

Puede dar gracias el Madrid de que el galo volviese a marcar las diferencias para evitar un trompazo a aquel Alcorconazo que Xabi experimentó en primera persona y que estuvo a un tris de replicar el Talavera con el tanto de Di Renzo y esa ocasión de Navarro que puso el corazón en un puño a un equipo que no se enmienda.