España cierra su periplo en Astorga con otro triunfo sobre Marruecos (4-0)

Publicado por Miguel Ángel Tranca Astorga Creado: Actualizado:

ESPAÑA 4

Pau López, Jaime Martínez-Olivares, Pablo Robles, Juan José Moreno y Miguel Álvarez. También jugaron Kike Liao, Miguel Lahoz, Adrián Tapias, Víctor Ramos, Miquel González, Miguel Álvarez, Alejandro García Molina y Javier Fernández-Pacheco (ps).

MARRUECOS 0

Nebil Ammar, Lahcen Ait Hemmou, Oussama El Bouich, Hamza Azzakhnini y Ruchdi Mohamed Dris. También jugaron Moumen Issam, Mohamed Elgourch, Yassine Bel Mouden, Moujada Lokman, Rayan Iouazzinen, Yarti Wail, Anass Nassri, Ilyess Mouhassine, Aymen Darss, Salman Ras y Mohamed Amine Samari (ps).

Goles: 1-0, min 2: Miguel Álvarez; 2-0, min 24: Miguel Álvarez; 3-0, min 33: Ignacio Olivares; 4-0, min 40: Pablo Robles. Árbitros: José A. Cañas y Rubén Miguel. Incidencias: Pabellón Felipe Miñambres de Astorga. Segundo partido amistoso entre España y Marruecos sub-21. Muy buena entrada.

España sub-21 cerró con una convincente victoria su concentración en Astorga. En la capital maragata, una ciudad que lleva en las venas el fútbol sala y que a lo largo de dos jornadas ha vibrado con este deporte, los de Albert Canillas se impusieron con autoridad a Marruecos en un partido de alta intensidad en el que estuvieron acertados tanto en defensa como en ataque (4-0).

Como en el primer duelo, España no tardó en marcar. Esta vez fue clave la presión adelantada. Un robo de Jaime Martínez-Olivares en banda sirvió para que este asistiese a Miguel Álvarez, que no perdonó en el área. Si en el primer partido fue España quien se cargo pronto de faltas, esta vez fue Marruecos quien lo hizo, aunque los de Albert Canillas no lo pudieron aprovechar en forma de lanzamiento de 10 metros.

Miguel Álvarez fue también el encargado de hacer el segundo tanto, en el arranque de la segunda mitad. De nuevo un robo en campo rival sirvió para que el pívot marcase con un potente disparo en el borde del área. Esta vez la asistencia fue de Adrián Tapias. Con el marcador en ventaja, el dominio siguió siendo español y a falta de siete minutos Ignacio Olivares marcó el tercero, tras una jugada en banda de Alejandro García.

Marruecos lo intentó en la recta final, pero España se defendió bien y puso la puntilla a pocos segundos del final por medio de Pablo Robles en una jugada combinativa que él mismo comenzó arrancando desde su área para cerrar el partido de la mejor manera posible con el 4-0.