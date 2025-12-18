El Rayo celebra con un festín ante el Drita su pase a octavos de final

Publicado por Álvaro López Madrid Creado: Actualizado:

El Rayo Vallecano, con goles del defensa francés Florian Lejeune, el lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino y el centrocampista Gerard Gumbau, venció este jueves por 3-0 al Drita, de Kosovo, y consiguió una clasificación histórica de forma directa para los octavos de final de la Liga Conferencia.

Aroma de fiesta. Eso es lo que se respiró en el Estadio de Vallecas con una afición entregada para un partido de esos que se quedan grabados en la memoria y la historia de un club. Como aquellos de la Copa de la Uefa de la temporada 2000-2001, hace veinticinco años. En esta ocasión, el Rayo recibió al Drita con la ventaja de depender de sí mismo para acceder a octavos de forma directa sin tener que pasar por más peajes.