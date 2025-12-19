RBH Global refuerza su compromiso social con el III Torneo Benéfico de Fútbol Sala RBH Global

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

RBH Global vuelve a situar al deporte al servicio de la solidaridad con la organización del III Torneo Benéfico de Fútbol Sala RBH Global, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de enero en el Pabellón La Torre. Un evento deportivo de carácter solidario que destinará íntegramente su recaudación al Banco de Alimentos de León y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Este viernes, el concejal de Deportes, Vicente Canuria, recibió a Pablo Roberto Herrero, presidente de RBH Global, acompañado por Félix Menéndez y Pedro García, representantes de la Liga de la Asociación de Veteranos de Fútbol Sala León, y Diego Díaz, de la Asociación Leonesa de Fútbol Sala (Asolefusa). Durante el encuentro se dieron a conocer los detalles de un torneo que reunirá a equipos de ambas competiciones y que aspira a consolidarse como una cita solidaria de referencia en la ciudad.

Los equipos participantes serán los pertenecientes a la Liga de Veteranos y a la Liga Asolefusa, gracias a la iniciativa de RBH Global y a la colaboración del Ayuntamiento de León. Como antesala de la gran final, se celebrará además un partido amistoso entre personalidades destacadas de la vida social y política de León, reforzando el carácter participativo y solidario del evento.

El III Torneo Benéfico de Fútbol Sala RBH Global tendrá como objetivo la recogida de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de León. En la pasada edición, el torneo logró recaudar media tonelada de alimentos, una cifra que la organización espera superar ampliamente este año. Además, el supermercado Lidl igualará la cantidad de alimentos que se adquiera en su establecimiento del Polígono La Torre, situado junto al pabellón, lo que permitirá aspirar a alcanzar una tonelada de alimentos en esta edición.

Con iniciativas como esta, RBH Global reafirma su compromiso con la responsabilidad social, el deporte y el apoyo a quienes más lo necesitan, demostrando que la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía puede marcar una diferencia real en la comunidad.