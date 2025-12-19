Joni Boxes y Jahaciel Prada se proclaman campeones de Castilla y León de Rallyes y Rallysprints.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Joni Boxes (piloto) y Jahaciel Prada (copiloto) han sellado una temporada histórica al revalidar los títulos de Campeones de Castilla y León de Rallyes y Rallysprint de asfalto 2025. Bajo el paraguas de Boxescars Competición, la pareja ha reafirmado su supremacía en el automovilismo regional con una exhibición de regularidad y velocidad, culminando la campaña sin abandonos y con victorias en pruebas decisivas.

El equipo ha demostrado una versatilidad excepcional, triunfando en superficies secas, mojadas, en rallyes clásicos y pruebas de montaña. Esta solidez ha sido la clave para asegurar el doble campeonato por segundo año consecutivo, consolidando a Boxescars Competición como una escudería de referencia.

Como broche de oro a una temporada brillante, Boxes y Prada han sido invitados a participar en la prestigiosa Carrera de Campeones, organizada por el piloto del Mundial de Rallyes (WRC) Dani Sordo, que tendrá lugar en el circuito Karting La Roca. Un escenario de élite donde compartirán pista con las principales figuras del motor nacional.

"Seguimos demostrando que el trabajo bien hecho da resultados. Esto no es casualidad. Es el fruto del esfuerzo, la constancia y la pasión de todo un año y de todo un equipo. Solo tengo palabras de agradecimiento para mi equipo y para todos los que, de una forma u otra, hacen el esfuerzo para que esto salga adelante. ¡Gracias!", ha declarado Joni Boxes, piloto campeón.

El éxito de la temporada ha sido posible gracias al apoyo fundamental de los patrocinadores y colaboradores: Escudería Boxescars, Motoboxes Ponferrada, Bermudez Solutions, Hormigones Sindo Castro, Motorsport Ibérica, El Carlo Marbella, Asir Estaciones de Servicio, RMC Motorsport, Distribuciones Alvariz, Construcciones Castro, Cat and Rest, Gestión Forestal Noroeste, RPC Motorsport, Recambios de 1 Equipo, Alquibierzo, Arrieta Logista Transportes, Ferretería Marlu, Bar-Cervecería Dimaria (La Rosaleda), Bar Restaurante Akiana (La Rosaleda), Grúas Nautilus, Bar Lubersil, Agroforestales Arias, Eco Global (Desguaces Canal), Unodetail, Infinitibike Bierzo y Oscarsan.