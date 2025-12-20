Sigue en directo el partido Las Palmas-Cultural Leonesa, minuto a minuto
UD Las Palmas
Clemente (1')
En directo
1
0
Cultural Leonesa
Barzic, un titán
El amo de la defensa culturalista se enfrenta a todos los rivales a la hora de defender.
Falta de Chacón
Chacón evita una contra canaria, pero n o le supone la tarjeta.
Lucas Ribeiro vuelve a intentarlo
El atacante brasileño entra al área, pero no puede hacer daño.
La Cultural trata de construir
El equipo leonés hace frente a Las Palmas.
Lucas Ribeiro pone peligro
El brasileño llega bien a las inmediaciones del área rival, tras pase de Tresaco, pero envía el balón desviado.
Jarro de agua fría para la Cultural
Un saque de esquina mal defendido supone el primer gol en contra de la Cultural.
GOOOL DE LAS PALMAS
1-0: Córner a favor de Las Palmas, cedido por Tresaco, que tras su saque Clemente manda a la red de Badía, tras asistencia de Mika Mármol, después de un saque de esquina, con la defensa culturalista muy blanda.
Arranca el partido en el estadio de Gran Canaria
Ya mueve el balón la UD Las Palmas por medio de Jesé.
LA PREVIA
La Cultural llega a las islas crecido tras eliminar al Levante el pasado miércoles en Copa del Rey. Para afrontar el partido ante la UD Las Palmas, Ziganda echa mano del once de la Liga, con la intención de hacerse fuerte a domicilio, como lo ha hecho ya en salidas tan difíciles como Santander, Valladolid, Zaragoza, Cádiz y Eibar.
ALINEACIONES:
UD LAS PALMAS: Dinko Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Enzo Loiodice, Lorenzo Amatucci, Manu Fuster, Pejiño; Jesé y Jonathan Viera.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo, Lucas Ribeiro, Chacón, Tresaco; y Manu Justo.
ÁRBITRO: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz).