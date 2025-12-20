El Ademar León cierra 2025 con un trabajado triunfo en el Palacio (37-32)

El Abanca Ademar León cerró la primera vuelta de Liga con un trabajado triunfo (37-32) frente al Villa de Aranda en el Palacio de Deportes. Costó más de la cuenta, sobre todo tras una incomprensible pájara en la segunda mitad, pero Rodrigo Pérez se echó el equipo a la espalda en el momento clave y los leoneses respiraron.

Mala salida a pista del Ademar con hasta cuatro lanzamientos consecutivos que no subieron al marcador, un Adri Fernández que ralentiza cada jugada hasta la desesperación y parcial de 0-3 para los burgaleses. Enseguida tuvo que tomar los mandos Miñambres otra velocidad al juego. La defensa leonesa tampoco estaba a la altura, fracturada por el centro y nada expeditiva en los extremos. Saeid, el más listo de la clase, provocó una exclusión por un balonazo en la cara que ayudó a sus compañeros a poner el 4-4 en superioridad.

Gonzalo recuperó la magia habitual desde los siete metros y el equipo ademarista se ponía por delante 6-5 por primera vez en el encuentro. Y como contra Nava, Gordo pasó en seguida al plan b defensivo (5-1) para dificultar la circulación de pelota de un Aranda muy serio.

El Abanca Ademar fue asentándose poco a poco. De pronto Edu Fernández encontraba tiro exterior y Adri, ahora sí, entendió que el juego requería otra marcha más. Fue así como llegó el +2 (12-10, minuto 18) que obligaba a Márquez a pedir tiempo muerto. Momento de Gordo para mover el banquillo y Edu onfire sustentando el ataque mientras Saeid hacía lo propio bajo palos. Sin duda el mejor momento del Ademar en este acto (18-14, minuto 26).

Al Villa de Aranda se le fueron agotando las ideas ante una defensa marista ahora muy bien amarrada. Había que agrandar la brecha antes del descanso, pero en vez de eso llegó un parcial de +2 visitante que dejaba la batalla 20-16.

Otra vez se tropezó el Ademar con la misma piedra en el regreso a pista y Villa de Aranda se metía de lleno en el partido ante la pasividad del banquillo, que sólo paró la avalancha con el 21-21. Desastre de parcial en contra.

En solo cinco minutos los de Gordo tiraron por tierra la reacción del primer tiempo. De tener opciones de marcharse con una renta importante a verse dos abajo. Difíciles de explicar estas desconexiones de un equipo que ha dejado escapar demasiados puntos ya.

Ojo porque se estaba formando la tormenta perfecta y una protesta masiva del Palacio a una acción de Gonzalo encendió los ánimos del Ademar nuevamente. Respiró el respetable con el tanto de Rodrigo Pérez que devolvía la ventaja tras una pájara importante. El capitán tiró del carro y a los burgaleses les entraron las dudas.

Se precipitó Villa de Aranda en un ataque para empatar enseguida y ahí Edu volvía a poner al Ademar dos arriba. Y a continuación Gonzalo, de penalti, puso el 30-27 a diez para el final. Sin embargo, faltaba intensidad defensiva. Eso sí, Álvaro Pérez se hizo fuerte en portería. Bocanada de aire fresco de cara al tramo decisivo.

Le salió cruz el ataque con siete al Aranda y Ademar, ahora sí, empezó a decantar la balanza.