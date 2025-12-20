La Ponferradina cae en Tenerife y cierra el año en zona de descenso

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

La Ponferradina sigue en puestos de descenso en el grupo 1 de la Primera Federación tras perder a domicilio ante el líder, Tenerife, por 2-0, en un encuentro en el que los isleños fueron muy superiores a los bercianos, que pudieron salir goleados del estadio Heliodoro Rodríguez López.

El entrenador visitante, Mehdi Nafti sacó un equipo titular con muchas caras nuevas y en el que hizo una auténtica revolución, con seis novedades frespecto al último encuentro de liga jugado en casa, en el que perdió ante el Arenteiro por 1-3. Con un esquema táctico de 4-2-3-1, el técnico francés decidió repetir con Andrés Prieto en la portería. Diego Moreno siguió en el lateral derecho en la línea de cuatro defensas, en la que Andoni López volvió a la titularidad en el carril izquierdo, en lugar de Vasco. La pareja de centrales estuvo formada por Ger Nóvoa y su nuevo acompañante fue Andújar, en detrimento de Boris. En el centro del campo, Frimpong continuó como fijo en la elaboración de juego, junto a San Emeterio, que entró en el once inicial, sentando en el banquillo a Eneko. Mula fue otra de las novedades en el XI de los bercianos, en lugar de Keita, repitiendo en otra de las bandas Borja Vázquez. Pau Ferrer entró en la alineación como mediapunta, dejando como suplente a Xemi. Por último, la punta de ataque la ocupó Sergio Benito, que relegó a la suplencia a Cortés.

El primer tiempo comenzó con un Tenerife que quiso refrendar en el estadio Heliodoro Rodríguez López su condición de líder, tomando el mando del partido desde el inicio del partido. No se llegó al primer minuto de juego cuando los tinerfeños crearon la primera ocasión del encuentro por medio de Enric Gallego, quien remató de cabeza y el balón salió ligeramente desviado, tras el lanzamiento de un saque de esquina.

Los bercianos respondieron a los dos minutos en una internada de Borja Vázquez, que acabó con un disparo suyo que salió rozando el poste. A partir de entonces, el asedio ofensivo de los locales fue continuo y generó ocasiones claras para abrir el marcador. De nuevo, Enric Gallego, un incordio para la defensa visitante por arriba en este arranque de la primera mitad, volvió a crear una nueva oportunidad para el equipo local a los 4 minutos de juego con un remate con la testa que salió rozando el larguero. La Deportiva no encontró la fórmula para frenar a su rival, que llevó la batuta en el centro del campo, con Alassan y Fabricio, que se impusieron claramente en la línea de creación a Frimpong y San Emeterio. De hecho, Fabricio creó la gtercera oportunidad de gol del partido para los tinerfeños con un zapatazo con la pierna derecha desde fuera del área que se marchó lamiendo el travesaño cuando se rebasó el primer cuarto de hora de juego.

La Ponferradina sufrió mucho en las jugadas a balón parado, donde los locales sembraron el pánico en la defensa rival. Juanjo pudo marcar, a la salida de un córner, pero su remate, con todo a favor en área pequeña, se marchó por encima del larguero 19 minutos de encuentro. Incluso los zagueros locales se permitieron el lujo de sumarse al ataque y de crear peligro. Landázuri se escapó con el balón controlado, sin que le saliera al paso ningún jugador contrincante, que terminó con un disparo centrado que detuvo bien colocado Andrés Prieto a los 21 minutos. El conjunto berciano estuvo a merced del Tenerife, que dispuso de otra gran ocasión para inaugurar el marcador al filo de la media hora de la primera parte, en un potente disparo de De Miguel dentro del área, al que respondió Andrés Prieto con un paradón. El equipo isleño continuó con su dominio aplastante y casi volvió a marcar al filo del descanso en un centro de Nacho Gil y Fabricio, apareciendo desde atrás, remató de cabeza a las manos del portero visitante. Fabricio, el mejor del partido en estos primeros 45 minutos, tuvo la última antes de llegarse al intermedio en un disparo raso que se fue rozando el poste. Al descanso se llegó con empate sin goles, con un equipo tinerfeño muy superior a su rival. Lo mejor para los bercianos era el resultado.

Tras la reanudación, el escenario del partido no varió lo más mínimo, con un Tenerife siendo el claro dominador y que siguió generando peligro. El centrocampista Alassan realizó un centro-chut envenenado al que no llegó por poco De Miguel, marchándose el balón fuera por poco a los 52 minutos de partido. De nuevo, pudieron marcar los canarios en un recorte de Nacho Gil dentro del área, pero su disparo, buscando la escuadra, se marchó desviado en el 51. El acoso del Tenerife fue continuo y, de nuevo, Nacho Gil pudo marcar, aunque su remate se fue ligeramente desviado cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pero tanto va el cántaro a la fuente que tuvo que llegar el 1-0, obra de Enric Gallego, que aprovechó un doble rechace de la zaga berciana, para empujar el esférico al fondo de la red en el minuto 65. La Ponferradina intentó neutralizar su desventaja en una ocasión de Boris, a la salida de un córner, pero su remate con la testa se marchó por encima del larguero en el 82. Los tinerfeños pudieron sentenciar con un disparo de Nacho Gil, que fue rechazo con acierto por Andrés Prieto en el 87, pero finalmente finiquitaron el choque con un gol de penalti transformado por Enric Gallego en el 90.