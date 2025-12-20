Ziganda: «Nos ganaron en estrategia, en tensión y en general en todo»

José Ángel Ziganda se lamentó de la derrota encajada ante la UD Las Palmas y no tuvo nada que objetar al resultado final de 4-0: «Nuestro rival se mostró superior en todo. Nos ganaron en estrategia, en tensión y en todo. No estuve acertado en el planteamiento de inicio. Queríamos jugar como en otros partidos fuera de casa, pero Las Palmas es un equipo especial, que juega diferente, pero el plan que tenía no surtió efecto por ningún lado. No tuvimos un gran día, pero creo que no fui lo suficientemente meticuloso en la preparación de este partido. Se vio que fuimos inferiores".