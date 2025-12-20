Entrenador de la UD Las Palmas
Luis García: «Jugamos una gran primera parte con acierto rematador»
Luis García se mostró satisfecho por la victoria lograda en casa ante la Cultural: «La verdad es que estamos muy contentos con el rendimiento de todo el equipo. Sabíamos de la importancia de este partido. Creo que hicimos una gran primera parte, en la que tuvimos mucho acierto rematador, quizás lo que nos faltó en anteriores encuentros».
El preparador local resaltó el gran nivel ofrecido por todo el conjunto: «Pienso que fuimos realmente agresivos y jugamos con mucha verticalidad en ataque. Y, lo más importante de todo, gran acierto en la finalización».