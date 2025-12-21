Pablo Villa impone su ley en San Justo de la Vega

Pablo Villa y María González fueron los triunfadores de la II Carrera de Navidad de San Justo de la Vega. Lo hicieron en una prueba que contó con su versión de canicross y en la que los más pequeños también tuvieron su protagonismo.

En la categoría masculina Pablo refrendó su condición de favorito con un primer puesto incontestable que sellaba en la línea de meta con un registro de 15:21. La segunda posición iba a parar a manos de Fernando Sanjosé que se dejaba 33 segundos para completar el podio Pablo Varela-Fuertes a casi 40 segundos de Villa. A las puertas de los trofeos se quedaban Luis Óscar López-Gabela y Asier Aramburu.

MÓNICA PÉREZ FUERTES

Por lo que respecta a la categoría femenina María González era la triunfadora en la categoría femenina con un registro de 19:49. La segunda posición era para Elena Beristain, junto a María las únicas en bajar de los 20 minutos mientras que al tercer peldaño del podio se subía Erika Pedrosa. La cuarta posición era para Sheila Pérez y la quinta para Sonia Calzada.

Por categorías en la senior repetían Pablo Villa y María González mientras que en veteranos A Pablo Varela-Fuertes y Susana Morla eran los mejores. En veteranos B ese honor iba a corresponder a Elena Beristain y Luis Óscar López-Gabela.

MÓNICA PÉREZ FUERTES

A la entrega de trofeos y junto al alcalde de San Justo de la Vega, Juan Carlos Rodríguez Rubio, estuvo presente Raúl Celada, vencedor hace unas fechas de la Behobia San Sebastián.

MÓNICA PÉREZ FUERTES