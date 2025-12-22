La Cultural y La Virgen se quedan sin pólvora

Partido sin goles entre la Cultural y el CD La Virgen.cydl

CULTURAL 0

Nico, Álvaro (Lafuente, min 59), Jorge (Ángel, min 75), Jesús, Miguel, Nico, Mauro, Falagan, Izan (Dani, min 68) y Julián.

CD LA VIRGEN 0

Hugo, Iván, Dani, Lescun, Óscar (Diego, min 82), Navarro (Herrero, min 54), Pascual, Victor, Carpintero, Jorge y Nico (Adrián, min 82).

Árbitro: Martínez Rodríguez (León), auxiliado en las bandas por Álvarez Pérez y Turienzo Álvarez. Mostró cartulina amarilla a Mauro y Lafuente por la Cultural y a Herrero por el CD La Virgen. Incidencias: Campo Los Dominicos, alrededor de 200 espectadores presenciaron el encuentro. Reparto de puntos en un derbi leonés sin goles.

Derbi sin goles (0-0) entre la Cultural y el CD La Virgen en un partido muy físico y batallado por ambos bandos que, sin embargo, demostró la poca eficacia de los dos de cara a portería.

PUENTE CASTRO, 5-SAN AGUSTÍN, 0

El Puente Castro se impuso con contundencia con goles de Madero, Gabi, Álvaro, Álex y Éric.