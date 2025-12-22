América, un ejemplo de integración

El Club América suma más de un año de vida en Astorga. Un tiempo que tiene en agosto de 2024 una fecha señalada y que tiene una historia detrás que merece ser contada: lejos de casa, pero cargado de sueños. Dos jóvenes inmigrantes, recién llegados a Astorga, decidieron no dejar atrás la pasión que los había acompañado toda la vida. Uno, colombiano; el otro, argentino. Distintos acentos, una misma lengua: el fútbol.

Todo comenzó con una simple búsqueda en internet, el deseo de encontrar un lugar donde volver a sentir la adrenalina de competir. Así apareció la Liga de la Amistad de León y, casi sin darse cuenta, el sueño empezó a tomar forma. Desde una barbería fueron sumándose amigos, conocidos y compañeros de distintas partes del mundo. Peruanos, venezolanos, colombianos, paraguayos, argentinos y españoles dieron vida a un equipo multicultural, unido por un mismo escudo y una misma ilusión.

Los primeros pasos no fueron sencillos. Eran alrededor de 20 jugadores, algunos viviendo en Astorga y otros viajando desde pueblos cercanos. En su primera temporada, dentro de una liga compuesta por 14 equipos, finalizaron en la posición número 11.

En mayo de este año llegó una oportunidad que cambiaría su historia. Entre 10 equipos participantes, el Club América se consagró campeón tras vencer en la final a Quintana de Raneros. Aquel triunfo fue una declaración de intenciones: el Club América había llegado para competir de verdad.

Con el inicio de la nueva temporada en septiembre, tenían claro que para dar una buena imagen y estar a la altura del desafío era necesario reforzar el equipo. Algunos jugadores se marcharon por distintas circunstancias y otros nuevos llegaron para sumar talento y compromiso. La incorporación de un míster marcó un punto clave en el proyecto: alguien que pudiera guiarlos, ordenar ideas y darle identidad al equipo. Así se conformó un grupo sólido de 21 a 22 jugadores, todos empujando en la misma dirección.

Un camino en el que el club no quiere olvidarse de los apoyos recibidos. Por eso hace unas fechas el equipo realizó un pequeño homenaje al Ayuntamiento de Astorga y a su alcalde José Luis Nieto, en reconocimiento al apoyo recibido por parte de la institución desde los primeros pasos del proyecto.