La Ponferradina, cuatro veces con menos puntos

Desde que las victorias valen tres puntos y la Deportiva milita en categorías por encima de 3ª División, es decir, desde la temporada 1999-2000 hasta la actualidad, la puntuación obtenida por el conjunto blanquiazul en la jornada 17 es una de las peores de todas las campañas disputadas. La racha de sólo 3 puntos logrados de 21 posibles ha hundido al conjunto blanquiazul en la clasificación y ha sacado a flote algunos de sus peores números de los últimos tiempos.

PRECEDENTES

En este algo más de cuarto de siglo desde que la SD Ponferradina milita de forma ininterrumpida por encima de 3ª División sólo 4 veces llevaba menos de 17 puntos en la jornada 17. Así, en la temporada 1999-2000, la 1ª en 2ª División B tras el último ascenso desde 3ª División, aquélla en la que el equipo estuvo toda la temporada en descenso y se salvó el último día tras una recta final de campeonato asombrosa, llevaba 15 puntos en la 17ª fecha y era 17ª. Dos temporadas después el cuadro berciano era 18º como ahora, pero con 16 puntos. El mercado invernal, como dos años antes, fue decisivo. La llegada de Aiert Derteano cambió la cara al equipo, que a mediados de abril se vio con algunas opciones de pelear por el play off. 15 puntos obtuvo en la temporada 2010-2011, la 2ª en 2ª División, y 16 en la 2017-2018, ésta ya de vuelta en 2ª División B, el año de Terrazas; la última vez que se vio en esta tesitura hasta ahora. Además, en la 1ª presencia en 2ª División, la Liga 2006-2007, la Deportiva estaba como ahora, 17 puntos en 17 jornadas, igual que la última vez que estuvo en esa categoría, la Liga 2022-2023.

SE SALVÓ

El único dato medianamente bueno o que sirve para consolarse que sale de lo anteriormente expuesto es que en todas las temporadas de 2ª División B en las que el equipo había logrado menos de 17 puntos en 17 jornadas se acabó salvando.