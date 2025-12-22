La Bañeza presenta la San Silvestre que se disputa el último día del año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este lunes la presentación oficial de la XXVII edición de la San Silvestre Bañezana, una cita ya consolidada que, como cada año, recorrerá las calles de la ciudad el 31 de diciembre para despedir el año practicando deporte. En el acto estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; y Pablo Regaliza, de la empresa Gedsports.