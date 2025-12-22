Diario de León
La terminación 2, el patito feo convertido en cisne en León

La Bañeza presenta la San Silvestre que se disputa el último día del año

Presentación de la San Silvestre de La Bañeza.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió este lunes la presentación oficial de la XXVII edición de la San Silvestre Bañezana, una cita ya consolidada que, como cada año, recorrerá las calles de la ciudad el 31 de diciembre para despedir el año practicando deporte. En el acto estuvieron presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; y Pablo Regaliza, de la empresa Gedsports.

