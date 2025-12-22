ARTES MARCIALES. Deportistas del Club Taichi León
Seis leoneses obtienen el cinturón negro de Wushu en Ourense
Los nuevos cinturones negros leoneses de Wushu son Águeda Lorenzana, Mercedes Lazo, Charo Carracedo, José Alberto García, Santiago Estévez y Alberto Gallego. Todos ellos conocidos deportistas que en estos últimos años han subido el nombre de León al podio en múltiples ocasiones.
La jornada deportiva demostró una gran diversidad y universalidad del Wushu. Se vieron disciplinas como el Sanda (boxeo chino) y el Taichi.