Seis leoneses obtienen el cinturón negro de Wushu en Ourense

Imagen de los leoneses con su respectivo título.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los nuevos cinturones negros leoneses de Wushu son Águeda Lorenzana, Mercedes Lazo, Charo Carracedo, José Alberto García, Santiago Estévez y Alberto Gallego. Todos ellos conocidos deportistas que en estos últimos años han subido el nombre de León al podio en múltiples ocasiones.

La jornada deportiva demostró una gran diversidad y universalidad del Wushu. Se vieron disciplinas como el Sanda (boxeo chino) y el Taichi.