El Puente Castro golea al San Agustín (5-0)

Joaquín Coto León

-5- Puente Castro: Solís, Marcos, Damián (Campoy, min 46), Álvaro, Marco, Samu, Gabi, Sotillos, Álex (Erik, min 77), Raúl y Madero.

-0- San Agustín: Pablo, Miguel (Álex, min 63), Fran (Sergio, min 63), Bruno, Savu, Benito, Víctor, Romera (Jorge, min 65), Lago, Sergio, Samu (Minguela, min 63) y David.

Goles: 1-0, min 13: Madero; 2-0, min 15: Gabi; 3-0, min 19: Álvaro; 4-0, min 35: Álex; 5-0, min 78: Erik.

Árbitro: García Presa (León), auxiliado en las bandas por Rodríguez Vázquez y Villadangos García. Mostró cartulina amarilla a Álex, Sotillos y Álvaro por el Puente Castro y a Pablo y David por el CD San Agustín.

Incidencias: Campo de Puente Castro. Unos 200 espectadores presenciaron el encuentro.